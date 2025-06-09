惠譽確認永豐金證券評等 匯立證評等列入正向評等觀察名單

惠譽國際信用評等公司確認永豐金證券股份有限公司（永豐金證券）長期發行人違約評等(IDR）'BBB+'與國內長期評等‘ AA-(twn)’，展望為穩定。其他評等亦被同時確認。此評等行動是基於永豐金證券於2025年5月29日宣布計劃收購台灣匯立證券。

惠譽並將台灣匯立證的國內長期評等‘BBB(twn) ’與國內短期評等‘F2(twn) ’列入正向評等觀察名單，這反映們預期，若收購計畫獲得監管機構核准並完成，其信用狀況將受惠於永豐金證券與整個永豐金集團較強的信用狀況。

永豐金證券是截至2024年底台灣經紀市占率第四大的綜合證券公司，永豐金證券的業務包括經紀、自營交易、承銷、國際業務、和固定收益交易。母公司永豐金融控（永豐金，‘BBB+’/穩定）的主要子公司是永豐商業銀行(永豐銀, BBB+/穩定)。

台灣匯立證的前身為里昂證券的分支機構。中信證券在2013年全資收購里昂證券後，台灣匯立證於2016年經管理層收購而成為一家獨立的券商。台灣匯立證現為以亞洲市場為主的里昂證券在台灣的主要經紀商，其為機構投資者提供股票投資研究，且幫客戶執行交易訂單。

擬議收購對評等的影響中性：惠譽認為收購台灣匯立證的計劃對永豐金證券的信用狀況與評等的影響中性，因其信用評等基於永豐金提供股東支援的預期。截至2024年底，台灣匯立證僅占永豐金證券總資產的2%。台灣匯立證擁有專注於機構經紀業務的商業模式。惠譽預期永豐金證券將受惠於台灣匯立證在機構經紀的優勢，且兩者客戶重疊有限。

永豐金證券計劃以現金支付新台幣16.28億元的收購費用，並將設立一個新分公司以承接台灣匯立證的所有資產、負債和營運。收購後，永豐金證券預計其國內經紀業務市占率將從2024年的4.78%增加至合併後的5.42%。該擬議交易需經金融監督管理委員會的核准，永豐金證券預計將於2025年10月完成合併。

母公司的支援不變： 永豐金證券的長期發行人違約評等與母公司永豐金一致，反映惠譽認為若該公司承壓時,永豐金會提供特別股東支援的預期。該評等同時反映永豐金根據台灣金融控股公司法應對永豐金證券提供支援的義務，且若該支持出現中斷，將對集團構成顯著的聲譽損害。

永豐金證券作為永豐金的核心子公司，為集團開展證券業務，並在策略、營運功能和聲譽有緊密的連結。擬議的收購不會改變永豐金提供支持給永豐金證券的能力或意願。

在波動中表現穩健：惠譽預期永豐金證券的自身信用狀況將保持穩健，這得益於其市場地位和適切的資產負債表緩衝。 隨著貿易政策變動、政策不確定性和劇烈的匯率波動增加市場波動性，獲利可能會出現波動，尤其是與2024年強勁的獲利相比。儘管如此，公司適切的交易和抵押品管理策略，以及資本和流動性緩衝，應能幫助降低風險。