快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

惠譽確認永豐金證券評等 匯立證評等列入正向評等觀察名單

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司確認永豐金證券股份有限公司（永豐金證券）長期發行人違約評等(IDR）'BBB+'與國內長期評等‘ AA-(twn)’，展望為穩定。其他評等亦被同時確認。此評等行動是基於永豐金證券於2025年5月29日宣布計劃收購台灣匯立證券。

惠譽並將台灣匯立證的國內長期評等‘BBB(twn) ’與國內短期評等‘F2(twn) ’列入正向評等觀察名單，這反映們預期，若收購計畫獲得監管機構核准並完成，其信用狀況將受惠於永豐金證券與整個永豐金集團較強的信用狀況。

永豐金證券是截至2024年底台灣經紀市占率第四大的綜合證券公司，永豐金證券的業務包括經紀、自營交易、承銷、國際業務、和固定收益交易。母公司永豐金融控（永豐金，‘BBB+’/穩定）的主要子公司是永豐商業銀行(永豐銀, BBB+/穩定)。

台灣匯立證的前身為里昂證券的分支機構。中信證券在2013年全資收購里昂證券後，台灣匯立證於2016年經管理層收購而成為一家獨立的券商。台灣匯立證現為以亞洲市場為主的里昂證券在台灣的主要經紀商，其為機構投資者提供股票投資研究，且幫客戶執行交易訂單。

擬議收購對評等的影響中性：惠譽認為收購台灣匯立證的計劃對永豐金證券的信用狀況與評等的影響中性，因其信用評等基於永豐金提供股東支援的預期。截至2024年底，台灣匯立證僅占永豐金證券總資產的2%。台灣匯立證擁有專注於機構經紀業務的商業模式。惠譽預期永豐金證券將受惠於台灣匯立證在機構經紀的優勢，且兩者客戶重疊有限。

永豐金證券計劃以現金支付新台幣16.28億元的收購費用，並將設立一個新分公司以承接台灣匯立證的所有資產、負債和營運。收購後，永豐金證券預計其國內經紀業務市占率將從2024年的4.78%增加至合併後的5.42%。該擬議交易需經金融監督管理委員會的核准，永豐金證券預計將於2025年10月完成合併。

母公司的支援不變： 永豐金證券的長期發行人違約評等與母公司永豐金一致，反映惠譽認為若該公司承壓時,永豐金會提供特別股東支援的預期。該評等同時反映永豐金根據台灣金融控股公司法應對永豐金證券提供支援的義務，且若該支持出現中斷，將對集團構成顯著的聲譽損害。

永豐金證券作為永豐金的核心子公司，為集團開展證券業務，並在策略、營運功能和聲譽有緊密的連結。擬議的收購不會改變永豐金提供支持給永豐金證券的能力或意願。

在波動中表現穩健：惠譽預期永豐金證券的自身信用狀況將保持穩健，這得益於其市場地位和適切的資產負債表緩衝。 隨著貿易政策變動、政策不確定性和劇烈的匯率波動增加市場波動性，獲利可能會出現波動，尤其是與2024年強勁的獲利相比。儘管如此，公司適切的交易和抵押品管理策略，以及資本和流動性緩衝，應能幫助降低風險。

延伸閱讀

LINE Bank 攜手永豐金證定期存股、存ETF還可股利再投入

台股揮軍21,800點！金融穩盤撐多頭 這檔量價齊揚很吸睛

00878三進三出！稀飯檢視「踢永豐金、第一金」：配發股利但現金少

提升客戶數位體驗 永豐金證大戶投 APP 獨創「籌碼分析」

相關新聞

獨／陶朱隱園聯貸銀行團會議決議 同意先繳2%利息、剩餘利息掛帳

針對市場傳出威京集團資金調度出現困難，聯貸銀行團將拍賣手上作為抵押擔保品的信義區豪宅「陶朱隱園」，據本報掌握訊息，聯貸銀...

元大證券推「股票借貸 利率好優貸」 資金運用更靈活

元大證券2024年推出「利率好優貸」活動深受好評，為提供投資人更靈活的資金服務，近期再祭出超優惠專案，即日起至2025年...

房貸限貸令發威！首季全國核貸數剩3.56萬件 寫近七年來新低

根據金融聯徵中心最新資料統計，今年第1季全國新增房貸核貸件數，對比2024年第1季，限貸令未上路前的5.48萬件，至今年...

元大金五年計畫 鎖定亞太區券商定位

元大金控（2885）本周將召開年度股東會，並於會前法說會中公布2026至2030年全新五年發展藍圖，聚焦旗下獲利主力元大...

國泰世華深耕越南20年 「大樹計畫」助2.2萬學子完成學業

國泰世華銀行胡志明市分行慶祝在越南深耕20周年，於廣南省廣南大學擴大舉辦第17屆「大樹計畫」獎助學金頒發典禮，邀請越南國...

金融業4月大賣債券逾2千億 資金轉向有兩大主因

金融業退兵台股，也撤守債券市場。據金管會統計，2025年4月金融三業合計減碼債券2,185億元，寫近一年半來單月最大減碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。