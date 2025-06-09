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LINE Bank 攜手永豐金證定期存股、存ETF還可股利再投入

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

繼本月發布新募集ETF申購服務後，LINE Bank 9日宣布再推出純網銀首家，讓投資人可以定期「存股」、「存ETF」的約定服務。如此一來，客戶不僅能由LINE Bank App申購新募集ETF，更能於ETF上市之後，在LINE Bank投資平台輕鬆「一站式」取得盤後價格資訊，再經由LINE Bank串接到永豐金證券，以預約單筆、定期定額、定期定股的方式，進行台股、ETF交易。

台灣人愛「存股、存ETF」，5月底台股ETF受益人數迭創新高。觀察到市場需要，LINE Bank繼與富邦證券、凱基證券合作後，再宣布永豐金證券加入證券交割帳戶綁定的行列，成為首家提供綁定3家大型券商證券戶供投資人選擇，同時也是首家推出「定期存股/存ETF」約定服務的純網銀，讓投資人更加方便。

LINE Bank指出，證券交割服務為投資人帶來兩大亮點。第一，透過簡單直覺的介面，讓投資人透過熱門個股/ETF排行榜單（如月現金流、交易量、殖利率等）、時事標籤指引等，能快速選到好標的，輕鬆約定永豐金證券「豐存股」的「定期定額」、「定期定股」。第二，透過永豐金證券「股利再投入」，將入帳後的台股、ETF股利再度投入市場，還能「錢滾錢」。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「LINE Bank『快金融平台』不僅替多券商辦理證券交割綁定服務、提供用戶更多選擇，更積極突破金融服務疆界，與合作夥伴一同持續為客戶提供更簡便的金融服務。以國人重視的台股ETF來說，在LINE Bank的App中，不但能線上申購新募集ETF，還能輕鬆瀏覽多種ETF『標的排行榜單』，掌握市場脈動並輕鬆預約『存股、存ETF』。」

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