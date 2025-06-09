獨／陶朱隱園聯貸銀行團會議決議 同意先繳2%利息、剩餘利息掛帳

針對市場傳出威京集團資金調度出現困難，聯貸銀行團將拍賣手上作為抵押擔保品的信義區豪宅「陶朱隱園」，據本報掌握訊息，聯貸銀行團在上月才開過銀行團會議，並且做成三大結論。其中，更同意其先繳2%利息，剩餘利息掛帳，直到聯貸終了一次繳清，而且中工要為亞太工商聯增資3億元來還銀行團利息。

此時傳出銀行團要代威京集團主席沈慶京「拍賣」擔保品，銀行團成員指出，相關訊息失真之處不少，須再釐清，尤其拍賣等於賤賣，不但傷害沈慶京，也傷害銀行團權益。

自由時報今日報導威京集團旗下亞太工商聯，因威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的「陶朱隱園」豪宅擔保品。該聯貸由亞太工商聯出面承借、中石化背書，在二個月未正常繳息後，銀行向中石化洽商解決之道，已獲中石化首肯、同意由聯貸銀行直接賣出手中擔保的「陶朱隱園」來償還債務。

據知情人士透露，上次的銀行團會議，有三大結論，包括：1、敦促亞太工商聯儘快賣陶朱隱園擔保品；2、利息拆成二部分，其中2%先繳，其他的利息先掛帳；3、中工已允諾銀行團，要針對亞太工商聯，增資3億元，來繳付未來這一年的利息。尤其是第三點的增資，知情人士強調，所以銀行團根本沒必要這時整包拍賣，一戶一戶賣，反而較不會賤賣傷害到銀行團和中工的利益。

由私募基金隆力集團經營的安泰銀行，從去年起其所主辦的聯貸案就踩雷不斷，先是在去年被港商新朗興業倒帳60多億，現在又傳出其籌組的陶朱隱園聯貸繳不出利息。金融圈人士指出，隆力集團7、8年前已把安泰銀行的不動產「祖產」賣得差不多，因此，需要透過高風險，但利率很高的授信案來賺錢，以繳給當初借錢給隆力入主安泰的聯貸銀行團利息。也因此，當初對陶朱隱園這起聯貸案，許多大型行庫避之惟恐不及，安泰銀行卻接下該聯貸的管理銀行。

陶朱隱園這起聯貸案，是在2018年由安泰銀行領銜國票金旗下國際票券、農業金庫、台企銀、上海商銀等業者承作，初始金額85億，現在已降至60多億元，銀行團評估，由於當初陶朱隱園抵押給銀行團時，是以每坪不到100萬元抵押，因此以目前信義計畫區的估值來看，設定抵押的價值相對安全，這也使銀行認為，整包拿來拍賣，反而無意義，只會讓債權受到損傷，反而希望慢慢賣。

據知情的金融圈人士指出，小沈近來官司纏身，有心人士此時放話，是要逼小沈認罪協商，政治意味濃厚，但放話的內容卻和銀行團上月召開的會議決議內容，相距甚遠。

銀行團成員指出，陶朱隱園共有40戶，每戶300坪，每戶都長得一樣，都有5個車位，是標準產品，其中，18戶是中工，22戶是亞太工商聯的，現較有壓力的是亞太工商聯，其償付本息的確有困難，但債權銀行團已在上月會議上，允許其先繳2%的利息，剩餘的利息掛帳，而且認為中工自己一戶戶賣，較能賣到好價錢。