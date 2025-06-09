「群益愛閱讀偏鄉希望特映會」 攜手董事、客戶及供應商關注偏鄉教育

群益金鼎證券日前舉行「群益愛閱讀偏鄉希望特映會」，邀請董事、客戶、供應商及志工夥伴共同觀賞天下雜誌《故事 開始的地方—希望閱讀》紀錄片，並由天下雜誌基金會代表進行專題座談，分享台灣偏鄉閱讀教育的現況與未來展望。

會中播放「群益愛閱讀」偏鄕兒童閱讀專案執行12年來的短片回顧，群益志工遍布全台的服務足跡，不僅展現群益長期投入偏鄉教育的成果，更希望藉此凝聚企業與社會各界的力量，為偏鄉學童的未來共同努力。

群益金鼎證券董事長周秀真表示：「感謝董事會、客戶及供應商夥伴長期對『群益愛閱讀』的支持。本次參與見證企業力量如何實際改變偏鄉教育——從每一本書的捐贈、每一場城市之旅到志工們的每一次陪伴，都在累積改變的動能。」

與會企業代表也紛紛表達對專案理念的認同，未來將持續關注偏鄉學童的閱讀發展。這場特映會不僅呈現群益的CSR成果，更彰顯企業生態圈對教育平權的集體重視，為偏鄉孩子點亮更多閱讀希望。

「群益愛閱讀」專案的構想始於2012年群益證與天下行動書屋的合作，並在2014年正式啟動獨立專案，融合群益證金融業的專長與特質，致力於提升偏鄉學童的閱讀能力與理財素養。

透過捐贈閱讀資源、舉辦城市之旅及志工陪讀活動等三大核心行動，12年來已累積幫助超過4,000名學童，服務範圍從最初1個縣市擴展至全台13個縣市、16所小學。

專案不僅提供理財與永續發展相關書籍，更透過台北101、故宮等城市參訪開拓學童視野，而群益志工長期進入校園的陪讀服務，更為孩子奠定財富創造的基礎觀念。

群益愛閱讀活動緊扣聯合國永續發展目標（SDGs），包括優質教育(SDG 4)透過捐贈書籍、志工陪讀與城市見學，直接縮減偏鄉教育資源落差，確保學童公平獲取知識與技能，強化「包容與公平的優質教育」目標。

減少不平等(SDG 10)專案12年來深入全台13縣市偏鄉學校，針對經濟與地理弱勢學童提供長期支持，有效降低教育機會的城鄉差距。多元夥伴關係(SDG 17)結合企業資源、媒體影響力與供應鏈夥伴，彰顯永續目標需透過跨界合作實現。