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元大證券推「股票借貸 利率好優貸」 資金運用更靈活

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券推「股票借貸 利率好優貸」優惠活動。（元大證券／提供）
元大證券推「股票借貸 利率好優貸」優惠活動。（元大證券／提供）

元大證券2024年推出「利率好優貸」活動深受好評，為提供投資人更靈活的資金服務，近期再祭出超優惠專案，即日起至2025年8月31日，持多檔精選ETF及指定個股，透過投資先生APP線上申請股票借貸即享優惠利率，讓投資人不賣股也能獲取短期周轉資金。

元大證券的股票借貸具有「可24小時線上申請」、「最快30分鐘撥款」及「隨借隨還免綁約」三大特色，近年受到越來越多投資人青睞。此外，股票借貸免賣股、最低新台幣1萬元起就能借，且借貸期間每月僅需繳納利息，到期再還本金，也讓存股族資金運用更具彈性。

5月繳稅季開跑，及台股除權息旺季即將到來，有用錢需求的投資人可善用手中持股申請股票借貸，不用中斷投資計畫，持續照領股息、股東會紀念品。2025年7月31日前，新開立股票借貸戶且於指定期限內單日累計動撥金額達新台幣5萬元者，可獲得7-11 $100元電子禮券（每戶限領一次），瞭解更多詳情請至元大證券官方網站。

此外，元大證券提供便利線上報稅工具，電子交易客戶憑網路電子憑證即可進行綜合所得稅申報，無需再準備讀卡機，可快速下載所得資料。線上報稅還享有優先退稅處理，減少臨櫃報稅繁雜程序，免出門即可輕鬆完成申報，歡迎投資人多加利用。

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