快訊

半導體風雲／台積轉向「美國優先」戰略 日德建廠放緩

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

恭喜！劉品言、連晨翔結婚 曬婚紗照藏爆炸宣言

被指涉亞太工商聯聯貸相關事件 中石化中午發聲明澄清

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

媒體今天報導中國石油化學公司涉及亞太工商聯聯貸案及「陶朱隱園」擔保品處理，中石化中午發佈聲明表示：報導與事實不符，為維護公司聲譽並避免市場誤解，「鄭重聲明並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。」

中石化表示，亞太工商聯為獨立法人公司，依公司治理原則由其股東會授權董事會獨立運作。媒體所指「中石化背書」等語句「與事實不符，特此澄清。」

中石化表示，有關亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依其公司權責獨立進行。中石化董事長陳瑞隆「僅在協商最後階段有出面協助溝通，並提供諮詢意見。」

中石化聲明目前財務與營運皆正常運作，中石化與該聯貸案並無任何關聯，「請市場及投資人鑒察。」

中石化表示，將持續秉持公司治理原則，依法揭露重大訊息。如未來有任何相關資訊更新，將依證交法規定即時公告，確保資訊公開透明。董事長陳瑞隆將於下午2點在受訪說明。

延伸閱讀

亞太工商聯聯貸案 中石化：與公司相關訊息與事實不符

獨／美關稅戰帶動產業籌資潮 兩科技大廠聯貸商機達700億

一銀及台銀統籌主辦 永豐餘投控及中華紙漿92億ESG聯貸案

影／京華城鼎越開發「涉非常規交易」 朱亞虎100萬交保

相關新聞

元大證券推「股票借貸 利率好優貸」 資金運用更靈活

元大證券2024年推出「利率好優貸」活動深受好評，為提供投資人更靈活的資金服務，近期再祭出超優惠專案，即日起至2025年...

被指涉亞太工商聯聯貸相關事件 中石化中午發聲明澄清

媒體今天報導中國石油化學公司涉及亞太工商聯聯貸案及「陶朱隱園」擔保品處理，中石化中午發佈聲明表示：報導與事實不符，為維護...

房貸限貸令發威！首季全國核貸數剩3.56萬件 寫近七年來新低

根據金融聯徵中心最新資料統計，今年第1季全國新增房貸核貸件數，對比2024年第1季，限貸令未上路前的5.48萬件，至今年...

元大金五年計畫 鎖定亞太區券商定位

元大金控（2885）本周將召開年度股東會，並於會前法說會中公布2026至2030年全新五年發展藍圖，聚焦旗下獲利主力元大...

國泰世華深耕越南20年 「大樹計畫」助2.2萬學子完成學業

國泰世華銀行胡志明市分行慶祝在越南深耕20周年，於廣南省廣南大學擴大舉辦第17屆「大樹計畫」獎助學金頒發典禮，邀請越南國...

金融業4月大賣債券逾2千億 資金轉向有兩大主因

金融業退兵台股，也撤守債券市場。據金管會統計，2025年4月金融三業合計減碼債券2,185億元，寫近一年半來單月最大減碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。