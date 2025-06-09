外銀在台獲利強強滾 2024年日系銀行最亮眼

根據金融機構最新統計，2024年外國銀行與中國大陸地區銀行在台分行的整體稅後純益達新台幣221.3億元，年增率高達37%，顯示外銀在台營運表現持續轉強，尤以日系銀行獲利最為亮眼，包辦獲利前五名中的三席，穩居市場主導地位。

2024年在眾多外銀中，日商三菱日聯銀行表現最為突出，以41.95億元稅後純益位居第一，年增幅高達9.2倍，成為2024年在台最賺錢的外銀。其次為日商瑞穗銀行，稅後純益達33.41億元；排名第三則為法國巴黎銀行，獲利為24.49億元。第四名同樣來自日本，為日商三井住友銀行，稅後純益達20.2億元。中國銀行則為唯一進入前五的陸資銀行，稅後純益為14.47億元，位居第五。

整體觀察外銀在台經營狀況，日系銀行憑藉穩健的授信策略與企業金融服務，在利率變動與企業資金需求同步上升的背景下，展現高度競爭力。

反觀中國大陸地區銀行在台三家分行，包括中國銀行、交通銀行與中國建設銀行，2024年稅後純益皆較2023年衰退，合計僅賺取28.96億元。與外銀大幅成長的表現相比，陸資銀行獲利動能明顯疲弱。

金融業者指出，外銀在台業務以企業金融、貿易融資及財富管理為主，受惠於國際利差與資金需求回溫，加上台灣企業海外拓展需求上升，預料未來外銀在台布局仍具成長潛力，尤其日系銀行將持續成為市場重要勢力。