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房貸限貸令發威！首季全國核貸數剩3.56萬件 寫近七年來新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據金融聯徵中心最新資料統計，今年第1季全國新增房貸核貸件數，對比2024年第1季，限貸令未上路前的5.48萬件，至今年第1季僅剩約3.56萬件，量縮近2萬件，整體買氣明顯倒退嚕，為近七年來新低。台灣房屋集團提供
根據金融聯徵中心最新資料統計，今年第1季全國新增房貸核貸件數，對比2024年第1季，限貸令未上路前的5.48萬件，至今年第1季僅剩約3.56萬件，量縮近2萬件，整體買氣明顯倒退嚕，為近七年來新低。台灣房屋集團提供

根據金融聯徵中心最新資料統計，今年第1季全國新增房貸核貸件數，對比2024年第1季，限貸令未上路前的5.48萬件，至今年第1季僅剩約3.56萬件，量縮近2萬件，整體買氣明顯倒退嚕，為近七年來新低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2024年房市景氣旺盛，到了第2季全國核貸量高達6.5萬件，為近17年來史上最高峰，也導致不動產放款餘額滿水位。

同年9月，央行便祭出第七波信用管制限貸令，並嚴加控管不動產放款比率，各家銀行紛紛排隊撥款、甚至是直接暫停收件，因此從去年第3季開始，全國核貸量逐季下滑。

張旭嵐指出，至今年首季，持續受打炒房效應，加上川普關稅政策出場，為全球經濟拋出震撼彈，牽動股市與房市信心，房市買氣走向保守觀望，讓整體核貸表現雪上加霜。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，各家銀行為調控放款，不僅審核趨嚴，多數採取降成數、升利率策略，「以價制量」減少申請件數；即便順利核貸過關，購屋族尚得面對低成數、高利率帶來的負擔，想圓夢成家也不得不接受較差的貸款條件。

同時，李家妮指出，面對高房價，為減輕負擔，購屋族只能縮小坪數、拉高屋齡、降低總價，房子也因此越買越小、越買越老。

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