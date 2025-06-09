元大金五年計畫 鎖定亞太區券商定位

元大金控（2885）本周將召開年度股東會，並於會前法說會中公布2026至2030年全新五年發展藍圖，聚焦旗下獲利主力元大證券的海外擴張與營運多元化。元大金為國內少數以證券業務為核心的金控公司，2024年元大證稅後純益達211.58億元，占金控整體獲利近六成。不過，今年首季受台股成交量萎縮影響，元大證稅後純益降至39.67億元，獲利占比亦下滑至52%。

在此背景下，元大金提出新五年策略，目標將元大證打造為亞太區具代表性的券商，具體行動分為五大方向：一、持續布局亞太市場；二、擴大經濟規模；三、深耕具潛力的利基市場；四、推動業務多元分散；五、提升海外獲利貢獻。

目前元大證已在亞洲六個市場設點，其中以泰國表現最為亮眼，經紀市占率達2.7%，韓國1.7%，越南則為1.3%。公司表示，未來將持續擴大海外版圖，強化跨境服務能力。

在財務目標方面，元大金設定新五年內股東權益報酬率（ROE）穩定維持在10%上下，底線不低於9%；股利政策則主打穩定現金股息發放，配發率維持在五到六成區間，且不辦理現金增資，以吸引長期法人投資人穩定持股，提升公司資本市場形象與股東價值。