國泰世華深耕越南20年 「大樹計畫」助2.2萬學子完成學業

國泰世華銀行胡志明市分行慶祝在越南深耕20周年，於廣南省廣南大學擴大舉辦第17屆「大樹計畫」獎助學金頒發典禮，邀請越南國泰人壽、越南國泰產險，及廣南省勸學會共襄盛舉。2025年胡志明分行共頒發獎學金給360位學生，越南國壽也額外提供獎學金給100位學生，共計460位優秀學生獲得獎助學金，實踐大樹計畫「讓幼苗長成大樹」的理念。為厚實越南學子的人文素養，這次頒發典禮上也特別安排「敲響金鐘」的知識競賽，由越南國壽、越南國泰產險為學生們教授交通安全、歷史文化等知識，並透過小組比賽的方式，讓學生們參與有獎徵答，培養團隊合作精神。

「大樹計畫」自2008年10月啟動以來，一直是胡志明分行展現企業社會責任，堅定支持越南教育的核心計畫。截至2024年，「大樹計畫」獎助學金在越南已幫助超過2萬2千名學業表現優異的弱勢學生，總資助金額將近1,500萬台幣（130億越南盾）。國泰世華胡志明分行行長呂偉傑強調：「在越南營運的20年間，胡志明分行始終秉持永續經營的理念，並積極履行對當地的社會責任。我們深信，投資教育是為國家建設更美好未來最務實且有效的方式。這份信念驅使我們在過去17年來持續推動『大樹計畫』獎助學金，希望能幫助更多學生克服逆境，並持續支持他們對學習的夢想與渴望。」

這次獲頒「大樹計畫」獎助學金、來自三岐市的阮同學表示：「這份獎學金為我們和我們的家庭提供了重要的支持，減輕了我們的經濟負擔，讓我們能夠繼續上學。」她也承諾，將會更努力學習，為更美好的未來奮鬥。

今年是胡志明分行在越南市場立足20周年的重要時刻，為慶祝這個重要的里程碑，國泰世華將持續落實集團精神，以「Better Together共創更好」的核心理念，持續一系列深具意義且具社會關懷的行動。胡志明分行也將持續執行「大樹計畫」，向學業成績優異但面臨特殊困難的學生頒發獎學金，並為當地社區的弱勢學生提供合適的資源，展現國泰世華對當地教育的重視，希望能進一步支持孩子們探索自己的才能、培養學習動力並增強自信。