金融三業 4月大賣股債

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，銀行、壽險和證券業三月加碼股債，四月因前有川普對等關稅、後有台幣強升百分之三點六，導致金融三業的股債投資完全變調。其中壽險業為力拚現金和獲利彌補匯損，四月大砍國內外股票和台債，合計金額逾一千五百億元。金融圈高層指出，相較於四月，壽險業五月賣台股救獲利的動作更積極。

不過，川普對等關稅衝擊導致美債面臨信心危機帶動殖利率飆高，壽險業面臨現金及獲利壓力下不忘伺機進場，大買以美債為主的海外債券，金額約八九五億元。

金管會統計，銀行業四月大舉減碼股債，受關稅戰影響，不等除權息旺季到來就先減碼台股二九四億元。債券方面，若以台幣計算買債成本，銀行的債券部位四月餘額九兆五六七三億元，較三月大減一四四一億元，創近一年來最大減幅。

銀行高層指出，此舉除了考量匯率因素，也和美債前景不明，因此到期後未繼續投資，轉作ＳＷＡＰ或其他放款用途有關。對於國銀債券部位的統計，金管會對於持債成本的統計是以購買當時的匯率計算，避免不同月份比較時有匯率因素干擾。

至於壽險業的股債投資，業界高層表示，業者現在「蠟燭兩頭燒」，除了要挽救匯兌損失衝擊的獲利，保單解約壓力又死灰復燃，保發中心統計，四月保險給付金額衝高至二五二○億餘元，比二月僅一八七六億元大增近六五○億元，保單解約是重要因素，例如業者大賣台股及台債，前者是急於實現投資獲利彌補匯損美化帳面，後者一方面逢高賣出，另一方面則是因應保單解約所需付給保戶的現金流。

券商方面，金管會統計顯示，券商四月大賣台股三八二億元，迄今全體券商的自營部持有台股的部位，已降至千億以下，四月底為九○一點二四億元，台債部位則逢高減碼一○二點○七億元，海外債券減少一七三點○六億元，若扣除台幣升值百分之三點六的匯率因素，券商仍減碼海外債券約百億元。