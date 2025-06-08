快訊

「台灣黑熊幼崽」疑50公尺高邊坡墜落 倒臥南橫公路傷重不治

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 這日後熱帶擾動恐成颱

債市也逃殺！金融業4月狂砍2185億「比台股還狠」為哪樁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

金融業退兵台股，也撤守債券市場。據金管會統計，2025年4月金融三業合計減碼債券2,185億元，寫近一年半來單月最大減碼紀錄，減碼幅度更是同期台股的兩倍，顯示市場對美債與美元資產的信心動搖，金融業全面轉向防守。

其中，銀行業砍債最猛烈，單月減碼高達1,441億元，是近八個月新高；壽險業也減碼469億元，券商補刀275億元，合計一舉回吐整個首季的加碼成果。

使累計前四月整體轉為淨減碼100億元，與去年同期大舉加碼逾7,000億元的榮景形成強烈對比。

市場認為，金融業大規模砍債有兩大主因：一，川普高關稅政策引爆美債殖利率劇烈震盪，金融業持債部位出現評價損失，加碼意願自然降溫，進一步砍債以控制風險。

二，4月美元兌台幣單月重貶3.6%，海外債券部位折算回台幣後出現大幅縮水。

一家金控主管說，川普高關稅政策、美公債連遭降評，動搖了美元霸權地位，5月美國十年期公債殖利率再度彈升，價格應聲回跌，市場面臨新一輪壓力，金融業操作恐更趨保守。

據了解，5月以來，各銀行已主動調降美國公債持有水位，並就海外債做換券操作，調整存續期間，以分散風險並捕捉獲利機會。

據金管會統計，2025年4月底三大金融業持債總投資餘額降到31兆3,603億元，月減2.8%，若加上持股部位3兆2,032億元（均以市價計），金融業股債曝險額已達34.56兆元，規模龐大，在市場高波動格局下，資產配置動向備受關注。

金融業 金管會 美國公債 台股 債券

延伸閱讀

壽險業拚現金補匯損 4月大砍國內外股票加台債逾1500億

川習暖風推高期指、馬斯克冷水澆熄漲勢 台股周線翻紅

蘋果WWDC將登場 法人：市場聚焦台股供應鏈

安聯投信：留意各公司應對匯市波動及關稅 恐影響成本分攤能力

相關新聞

債市也逃殺！金融業4月狂砍2185億「比台股還狠」為哪樁

金融業退兵台股，也撤守債券市場。據金管會統計，2025年4月金融三業合計減碼債券2,185億元，寫近一年半來單月最大減碼...

關稅嚇人金融業撤了！台股4月遭千億倒貨吞掉一季加碼

金融業對台股全面退場。據金管會統計，2025年4月銀行、壽險與券商三大金融業共減碼台股1,002億元，寫近九個月最大規模...

獨／美關稅戰帶動產業籌資潮 兩科技大廠聯貸商機達700億

美國對等關稅效應帶動提前拉貨潮，也帶動銀行圈新一波的產業籌資商機，據銀行高層透露，近來封裝測試龍頭日月光和全台第二大半導...

壽險業拚現金補匯損 4月大砍國內外股票加台債逾1500億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，3月金融三業全力加碼股債，但在4月則因為先有川普對等關稅、後有台幣強升3.6%，因...

新台幣5月狂升 國銀：民眾日圓換匯量倍增

新台幣5月累計升值2.088元、狂升6.98%，寫36年的單月最大升幅，強勢台幣也讓日幣換匯爆量。玉山銀表示，5月單月的...

匯市最前線／台幣29.8~30.1元整理

美國非農就業數據公布前，市場觀望氣氛濃厚，新台幣匯率上周五（6日）貶值0.9分，收在29.931元，總成交量為15.42...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。