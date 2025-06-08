關稅嚇人金融業撤了！台股4月遭千億倒貨吞掉一季加碼

金融業對台股全面退場。據金管會統計，2025年4月銀行、壽險與券商三大金融業共減碼台股1,002億元，寫近九個月最大規模，單月就吞噬了首季所有加碼量，累計前四月轉為淨減碼，市場氣氛急轉保守。

主因是美國川普高關稅政策，全球市場陷入「人造熊市」陰影下，股、債、匯市4月同步重挫，風險資產估值劇烈波動，導致金融業普遍採取戰術防守策略，壓低股市曝險、提高現金部位。

分業別觀察，券商嗅覺最為敏銳，提前在3月減碼192億元，4月再擴大至382億元，為近八個月單月最大。

銀行業原於3月逆勢加碼236億元，但風向急轉，4月隨即賣超294億元，同寫近八個月新高，從低接轉為出脫，顯示市場判斷翻轉。

壽險業更在短短一個月內，從加碼451億元到減碼326億元，一進一退的資金動能差距高達逾七百億元，幾乎等同進行一次完整的資產重編。

同時，壽險業國內外現金水位在4月底一舉飆升至8,931億元，為半年新高，單月增加587億元寫近九個月新高，壽險業對台股轉冷，同步拉高現金水位，反映對整體資產配置的再平衡。

一家金控主管坦言，儘管5月股市回神，讓壽險業股票部分未實現損失收斂，回升到損益兩平，但整體市場信心未明，對第二季台股進出仍將審慎應對。

金融業普遍選擇減碼、拉高現金，有兩大考量，一、川普劇本難料，市場變數大，金融業帳上未實現損失易擴大，保守操作有助暫舒緩財報壓力，二、先行縮手，保留資金籌碼，為下一波進場預留彈性。

金管會公布2025年4月底金融三業國內外股票投資餘額降到3兆2,032億元（市價列帳）月減5.7%，遠高於同期台股指數跌2.2%，顯示金融業轉賣方。

4月單月三業減碼規模依序是，券商382億元、壽險326億元、銀行294億元，合計達1,002億元，等同一個月就將第一季加碼成果全數吐回。

累計前四月，金融三業對台股整體淨減碼15億元。其中，銀行仍維持加碼358億元，成為市場主要支撐力量；壽險加碼量縮至195億元；券商則減碼568億元，率先反映市場波動風險。

法人指出，觀察金融業行為脈絡，是採「非看空、而是先縮手」。外部風險加劇，金融業傾向先穩住財報、控管資本利得時機，靜待國際情勢明朗後再伺機而動。

惟若短期內政策與市場不確定性未見緩解，金融業對台股的保守態度，恐將延續至整個第二季。