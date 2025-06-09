「跑腿俠」康和期貨董事長孫天山 五大計畫改革

期貨公會改選戰況激烈，致力於為期貨業界打拚的「跑腿俠」康和期貨董事長孫天山，期盼在職場生涯下半場，帶著逾40年證券期貨市場經驗，能推動台灣期貨市場的國際化、為改革貢獻心力。

以下為孫天山專訪紀要：

問：若當選期貨公會理事長，最重視的理念與計畫？

答：若順利擔任公會理事長，一定會「幫忙跑腿」，傾聽所有業者的聲音、以同業需求為第一優先，國際化、推動亞洲資產管理中心、保障交易人權益、期貨商專業提升、建立防詐AI機制是五大核心理念與計劃。

問：請進一步談五大計畫？

首先是國際化。公會應該多辦論壇，到國外去吸引客戶進來，並使產品要更多元化，帶動台股與國際市場同步。

第二，配合主管機關推動台灣成為亞洲資產管理中心，發揮期貨避險功能，重啟活化期信及期經市場發展。

第三，交易人權益保護優先。外商要在台灣做期貨上手業務，應在台設公司，否則未來再發生倒閉事件，投資人會求償無門。

第四，期貨商專業提升。例如遇市場異常下跌時，實行更靈活的融斷機制，暫停10、20分鐘不等時間，讓市場恢復冷靜、客戶有時間籌集保證金，避免瞬間砍倉造成不必要損失。

第五，推動防詐AI機制、聯合通報中心。除提升AI技術來反制詐騙集團外，並推動期貨商間的通報機制，將有意操控行情等客戶資料互相通知，成為業界觀察名單。

問：目前業界最需要什麼？或最急迫事務？

答：期貨市場目前殺價競爭，希望業者能獲得合理利潤、獲利能穩定成長。此外，很多大型企業都在境外做外匯避險，可以考慮透過槓桿交易商，用cntract for difference（CFD）模式，針對高資產客戶提供類似的遠期外匯避險，讓期貨商能參與這項業務。