「調和伯」光和證券董事長詹正恩 三大方向創新

在國內證券市場素有「調和伯」美譽的光和證券董事長詹正恩決定出馬角逐期貨公會理事長寶座，圈內人士多以掌聲回應，並認為其調和鼎鼐功力深厚，期貨公會未來發展有望更上一層樓。

以下為詹正恩專訪紀要：

問：決定參選期貨公會理事長動機為何？

答：長期在產業耕耘，對市場和業界有著深厚的責任感與使命感，每一位業者聲音都應該被聆聽與重視，無論規模大小，都能為市場健全發展盡一份力。

問：若當選期貨公會理事長，將優先推動哪些計畫與事務？

答：數位化與永續發展已成為未來期貨市場的關鍵趨勢，將秉持「穩中求新」理念，聚焦推動市場創新與強化競爭力、培育專業人才、推動ESG與永續發展三大方向，協助業者在既有基礎持續進步，例如，積極推動多元商品創新，因應國際市場發展趨勢，以及推動新商品上市，包括微型期貨、周選擇權等，以滿足不同交易族群需求。

問：未來在主管機關與業界溝通橋樑間，將扮演哪些整合溝通角色？

答：期貨公會應成為凝聚共識的溝通平台，將積極傾聽與廣納建言為核心，深入了解業界的實際需求，妥善整合並反映至主管機關與期交所，確保政策規劃與業界實務相互契合。

問：期貨商面臨哪些問題？

答：業界正面臨市場創新與法規更新間落差、數位轉型和資安風險等挑戰。將主動深入解業界問題，積極與期交所、主管機關協調溝通。

問：未來爭取開放哪些新商品讓台灣期貨市場更國際化？

答：應持續推動具國際吸引力商品，例如碳權期貨等；同時持續優化夜盤交易與結算制度，讓外資能更順暢參與台灣市場。只要持續創新，並完善市場制度與服務，台灣期貨市場有機會成為亞洲資產管理中心的重要據點。