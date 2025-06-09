期貨公會改選 光和證券董座詹正恩、康和期貨董座孫天山 兩人拚得兇

期貨公會龍頭之爭，確定將由光和證券董事長詹正恩、康和期貨董事長孫天山二人出馬角逐下一任公會理事長寶座，市場人士以「證券派vs.期貨幫」來形容此次選舉，二人選情暫呈五五波態勢，結果將在30日揭曉。

據了解，現任期貨公會理事長陳佩君在今年農曆年後，幾經考量，在兆豐證券董事長、兆豐期貨董事長事務益發繁忙，加上去年期貨市場成交口數、期貨商獲利雙雙創歷史新高，決定在完成階段性任務後，選擇華麗轉身，不再競選連任，一度造成期貨業界的震撼。其中，許多期貨界大老原本欲發起串連，準備透過管道「勸進」陳佩君，但在陳佩君堅定無意再選的立場中，期貨業才打消此舉。在期貨公會龍頭之爭陷入沒人要選之際，光和證券董事長詹正恩、康和期貨董事長孫天山在各界勸進中，將加入競逐行列，同時，在上周五（6日）期貨公會理事會確定欲參選理事名單後，今年龍頭之爭也確定將由孫、詹二人出馬角逐。

期貨業者分析，期貨公會的理事長選舉，首先將由200多位會員投票選出33位理事，再由33位理事投票選出11位常務理事，而欲參選理事長的人選，就必需先取得常務理事的資格，隨後再由33位理事投票決定理事長寶座誰屬。

其中，詹正恩在國內資本市場的資歷，能堪匹配的人並不多，除多次擔任券商公會經紀業務委員會召集人外，目前也是期貨公會理事、分析師協會常務理事，更曾是期交所成立前、券商公會派往籌備的五人小組成員，此次接受業界勸進，最主要就是處事圓融，待人接物秉持「吃虧就是占便宜」原則。孫天山在證券、期貨的資歷，已達40年，從群益期貨董事長退下後，就轉赴康和證券擔任董事長職務，深耕期貨市場多年，專業知識深厚。

期貨商分析，詹、孫二人各擁優勢，若以期貨公會的會員結構分析，截至今年4月底，共有258位會員代表，其中除部分券商人員外，還包括15位期貨經紀商代表、11位期貨自營商代表，還有35位期貨顧問代表，另外，證券商兼營期貨經紀業務的有11位，證券商兼營期貨自營的有18位，另外，還有42位期貨交易輔助人（多為證券商）來看，目前二人選情暫呈五五波態勢。