獨／美關稅戰帶動產業籌資潮 兩科技大廠聯貸商機達700億

美國對等關稅效應帶動提前拉貨潮，也帶動銀行圈新一波的產業籌資商機，據銀行高層透露，近來封裝測試龍頭日月光和全台第二大半導體通路商文曄，雙雙啟動聯貸籌組，前者聯貸規模達400億，還不包括超額認購的追加額度，後者文曄則和其子公司茂宣，將分別向銀行團籌組各150億的聯貸，這二大科技集團對銀行業貢獻的聯貸商機，合計就達700億之多。

國銀高層指出，日月光集團這筆400億聯貸案，是由兆豐銀行出任管理銀行，另外包括一銀、合庫等多家行庫都有參貸，主要因應旗下子公司日月光半導體、矽品擴建廠房及購置機器設備等資本支出需求，該案為7年期，另外，文曄和同一集團旗下的茂宣，亦各借150億，合計300億的聯貸，除了借新還舊，亦和周轉金需求有關。

也有業界人士指出，台幣匯率升值，也是企業從海外添購機器設備的大好時機，一方面現在美元利率仍高，倘若能在匯率好的時點，借台幣再換成美元，一方面成本相對划算，另一方面也可對央行阻升新台幣提供助力，因此也看好接下來企業也會相繼採取這類融資行動 ，高層也預期，台幣升值效應，應會帶動更多大型企業集團更多資本支出的需求。

另一個引人矚目的現象，在於廠商對周轉金的需求。不具名的國銀高層指出，近來銀行同業之間，的確已觀察到廠商因應「拉貨潮」的周轉金需求，正在不斷上竄中。受到美國川普對等關稅影響，儘管有90天的豁免期，但這位高層指出，由於不確定性太高，因此，產業以應不時之需的周轉金需求已增加；一家銀行業者透露，不只高科技產業有周轉金需求，近來更看到許多傳統產業主的「提前購料」需求，也使得許多傳產的周轉金借款需求大增，其中，尤以鋼鐵業周轉金需求明顯增加，除了中鋼降價以支持下游廠商之外，這些下游廠商亦有不少提前購料以提前往美國出貨的周轉金需求。