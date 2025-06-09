在美國對等關稅與全球供應鏈重組壓力下，以出口為導向的台灣企業面臨經營挑戰。櫃買中心積極響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」及金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」政策，聯手安侯建業會計師事務所舉辦中部地區中小微企業與產業交流活動。

櫃買中心表示，企業面臨的新挑戰，中長期來看，需仰賴資本市場與各界攜手推動創新與數位轉型，全力扶植創新企業、新創團隊及中小微企業，為台灣儲備未來競爭動能。

舉辦中部地區中小微企業與產業交流活動，是希望藉由櫃買市場大平台優勢，凝聚產業能量，放大群聚效益，引領台灣中小微企業共創未來。

這次活動特別邀請行政院院長卓榮泰、金管會主委彭金隆與安侯建業會計師事務所主席陳俊光蒞臨，並由上櫃公司意德士科技董事長闕聖哲分享推動半導體產業聯盟的寶貴經驗；並吸引旺來企業、力山科技、盛雲藥品、晶化科技、大鼎冷鏈、海昌生技、世祥汽材、慶全科技、佳研智聯與台灣基礎開發科技等十家中部地區企業設攤參與。

櫃買中心董事長簡立忠指出，櫃買中心多年來致力於扶植國內產業發展，獲世界銀行譽為「最具中小企業扶植經驗的交易所之一」。為進一步協助創新、新創及青年創業團隊，櫃買中心於今年1月9日推出「創櫃板Plus」，提供更友善的申請流程、更具彈性的創新評估、更完善的輔導機制與更豐富的媒合活動，並整合大聯盟資源，免費提供企業籌資與成長所需的多項服務。2014年創櫃板成立至今，已有超過500家企業接受輔導，其中五家成功上櫃、一家成功上市，這六家企業的平均營收成長達1.89倍、平均淨值成長8.25倍，驗證平台的孵化成效。

卓榮泰表示，傳統產業與中小微企業長期支撐台灣經濟穩健發展，是我國產業鏈的重要基石。

為協助其因應挑戰，行政院編列2025年度預算共116億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，透過補助與資金挹注，降低企業營運壓力。櫃買中心與金管會作為資本市場的關鍵推手，持續打造友善中小企業的金融環境。

陳俊光致詞時也相當肯定主管機關與櫃買中心在推動多層次資本市場制度的努力。