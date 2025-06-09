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保險小百科／豁免保費 注意條件
「豁免保險費」可說是「保險的保險」，若保單中有了它，當發生約定的條件時，就有機會不用再繳保險費，但保障依然有效。通常條件會記載在保單條款中，保險公司依不同的保單險種，豁免保險費的條件也不同。
豁免保費常見的情況包括：發生二至六級失能或一至三級失能、罹患重大疾病等，通常發生時間必須在保單契約有效期間內，且須在繳費期間內發生，豁免保險費才會成立。
另外，凱基人壽提醒保戶，可以再注意所投保的是指豁免主約或附約，還是主約及附約的保險費統統有，以及留意豁免的對象，以此作為挑選保險商品時的重點。
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