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退休金算盤／美元保單 理財利器

經濟日報／ 記者 夏淑賢
美元。 路透
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台灣正式邁入超高齡化社會，65歲退休後生活平均長達20年以上，如何確保這段人生黃金期有足夠現金流與資產保障，成為中年族群普遍關心的議題。隨著匯率波動與利率環境變化，傳統以新台幣儲蓄方式面臨報酬率壓力，專家建議可以掌握三要點選擇保險商品做為退休理財配備，以期累積較好收益並分散風險。

中租保經副總經理蔡宏智指出，大環境匯率、利率波動難以掌控，因此建議掌握具備「保本性、增值潛力與傳承功能」的外幣計價保險商品，強化退休理財。掌握這三點功能的商品，一則可以透過時間累積達到較好的收益，二則是可藉由新台幣與美元來平衡資產價值，達到風險分散的效果。尤其新台幣近期處於升值的環境驅動下，美元計價保單購買門檻相對降低，對於準備規劃退休的民眾，正是進場布局的好時機。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

蔡宏智並表示，對於不同人生階段的族群，也建議選擇不同保險商品，以符合本身退休理財準備的條件與能力。舉例來說，45歲的張先生是科技業中階主管，房貸繳清後支出減少，開始規劃退休生活。他認為趁台幣升值配置美元資產，既能節省成本，又可確保退休金流，是雙贏選擇。因此建議其選擇富邦人壽「美富優退外幣分紅終身保險」（美元分紅保單），以繳費6年期、年繳保費9,866美元計算，65歲壽險保障有11.3萬美元，屆時累積保單價值可有10.8萬美元。對張先生這樣中壯年族群來說，富邦人壽的「美富優退外幣分紅終身壽險」，可以同時結合退休金準備、外幣資產配置、分紅機制與受益人安排，可以全方位滿足多重需求。

他並表示，如果擔心匯率因素對退休金所帶來的影響，新台幣計價的新光人壽「美富優退外幣分紅終身壽險」也是一項不錯的選擇。

另外，假設是如李先生35歲的青年族群，平時在家接案，專注事業，較少研究投資工具，這時建議可以利用保險商品長期時間累積價值的功能，為退休做準備。建議可配置凱基人壽「基業長鴻美元利率變動型終身壽險」（美元利變保單），以繳費年期10年、年繳保費3,781美元計，65歲壽險保障有10萬美元，屆時累積保單價值可有9.07萬美元。

蔡宏智指出，面對退休長壽化、通膨壓力與家族傳承三大挑戰，傳統定存難以兼顧保障與增值需求，保險商品能提供彈性靈活的設計，協助想要退休規劃、外幣配置、資產傳承等多面向取得平衡，打造穩健且具尊嚴的人生下半場。建議有退休或資產安排需求的民眾，可諮詢專業保險顧問，不論是新台幣或美元計價的保險商品，趁早規劃一張專屬退休金準備的保單，為自己與家人，守住一生積累的安心。

退休金 新台幣 保險

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