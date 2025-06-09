專家教你保／保險節稅聰明規劃 減輕負擔

每年一到了報稅季，大家都忙著計算扣除額，想盡辦法減輕稅負。但很多人可能不知道，其實或許自己身上隱藏許多「合法省稅」的機會。像是申報個人所得稅時，部分保險費就可列入「列舉扣除額」，但適用對象及扣除額度有所限制。提醒需要繳稅的民眾，可依自身支付的保險費種類，確認是否符合扣除規定，以降低應納稅額。

身為國民自然要盡納稅的義務，但近年在通膨的壓力下，每個人的荷包都受到影響，這時候更必須要學會精打細算。其實，保險不但提供我們健全的保障，也是能有效節稅的最佳工具，每人每年有24,000元的保險費可以列舉扣除，包括個人投保的人身保險、自費團險、旅遊平安保險等等。

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因此，國人在進行所得稅申報的時候，若有保費節稅的規劃，也應特別留意幾點，學會聰明用保險省稅，讓報稅變得更輕鬆、更划算。保費節稅應注意事項如下：

一、選擇標準扣除額則無法再使用保險列舉扣除，建議試算較有利方案。

二、父母為子女投保，須符合「要保人與被保險人同一申報戶」才能扣除。子女獨立報稅時，父母投保將無法扣除，建議改由子女作為要保人。

三、僅直系親屬保險費可扣除，非直系親屬（如手足之子）無法列舉。

四、醫藥費須扣除已理賠部分後才可申報醫藥及生育費扣除額。

今年政府延長報稅期間至6月底，伴隨著報稅新制上路，也特別針對中低收入及有扶養責任的家庭，提供更大的減稅優惠，希望能有效提升民眾的生活品質。包括免稅額與多項扣除額上調，薪資所得、身心障礙及幼兒學前等特別扣除額也同步提高；房租支出從列舉扣除額改為特別扣除額，額度增至18萬元，但須符合排富條件，且申報人及其家人名下不得有自用住宅等等。

此外，今年保險死亡給付的免稅門檻，更從原本的3,330萬元提升至3,740萬元，有助於減輕遺產稅負擔。但也要提醒民眾務必多加注意，在報稅的過程中是否有最低稅負制的問題產生，以免申報不實而遭到受罰。

（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）