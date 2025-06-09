國銀出招做大點數生態圈 提升卡友兌點意願

隨著點數經濟成為趨勢，台灣各大銀行每年點數發行金額估超過500億元，為推動點數生態圈，各大銀行紛紛出招，透過折抵帳單、優惠兌換等多元應用服務，同時跨業結盟、跨境合作，提升卡友兌點意願，完整生活與金融生態圈。

金管會統計，截至2025年3月底，32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5,899萬張。而前五大發卡行包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀、台新銀等發卡量大約占六到七成，其中高達九成都是點數回饋。而據市場資訊推估，在台灣超過半數的人持有各種點數，每年點數發行金額超過500億元。

圖／經濟日報提供

台北富邦銀行指出，點數生態圈成功關鍵為應用場景，富邦集團擁有全台最大電商momo發行的「mo幣」，北富銀則與momo合作發行momo聯名卡，發卡迄今突破110萬卡，是台灣最大電商聯名卡，每年發出上億mo幣，同時成功將客戶導流momo及台灣大哥大折抵消費，成為跨產業、跨場景累兌點的mo幣生態圈，對銀行可有效獲客外，更促動客戶刷卡消費提升簽帳手續費收入。

國泰世華銀表示，該行CUBE信用卡提供指定消費最高3.3%「小樹點」回饋，串聯國泰集團內外部資源並強化小樹點的應用與價值，除了可即時折抵部份消費，更可超值兌換專屬商品；同時，小樹點兌換選項已延伸至各式服務與展演活動。該行持續強化點數可見性與透明度，有效提升客戶使用意願，進一步形成點數使用的正向循環。

台新銀指出，透過Richart Life APP與「台新Point」多元回饋，其中五大核心兌換服務，如折帳單、點加金、點兌點、點點購及兌好物，有效強化信用卡回饋服務體驗，打破點數使用的界限，完整生活與金融生態圈。

中信銀則透過LINE Pay卡持續擴展生態圈使用場域，以打造世界各地皆可用的支付生態圈為願景，今年LINE Pay卡生態圈回饋再升級，推出全新六大優惠，涵蓋日常餐飲、線上購物及國內外交通旅遊，且於指定通路使用LINE Pay卡消費最高可享16%點數回饋，更將點數生活圈拓展至國外旅遊。

玉山銀持續優化「玉山e point」點數應用，透過玉山Wallet讓顧客刷卡回饋取得的點數價值更直覺可見，而在玉山e point的使用上，也可快速於「台灣Pay」、「TWQR」超過50萬家合作商店、日本500萬家PayPay商店付款時進行即時折抵。