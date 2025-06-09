補強車險防護罩 應對非常情況

為因應社會運動、民眾抗議或群體騷擾等非常情況，部分保險公司提供「罷工、暴動及民眾騷擾附加條款」，可作為乙式或丙式車體險的補強。

明台產險表示，適用「罷工、暴動及民眾騷擾附加條款」情境包括：群眾集會造成車輛損壞；抗議或遊行途經地點的非特定破壞；及社會運動引發的暴力事件等。

此附加條款的設計即為應對不可預期的社會風險，理賠範圍涵蓋因公眾騷亂導致的車體損害，對於經常停放於戶外、交通密集或高風險區域的車主而言，是值得考慮的保障選項。

明台產險表示，若已投保乙式或丙式車體險的車主，且平時停車環境風險較高，建議加保「罷工、暴動及民眾騷擾附加條款」，提升保障完整性。

至於加保「罷工、暴動及民眾騷擾附加條款」，以國產Corolla Altis為例試算，若車主保額為65萬至70萬，加保「罷工暴動及民眾騷擾附加條款」，一年保費約為1,000元至1,200元左右。以上為概保，實際金額需以個別車款及保額試算。

國泰產險表示，車體險是用來保障「我方車輛損失」的保險。當愛車發生碰撞事故，不論是自撞車禍、被其他車輛撞到或是停在路邊被不明車輛刮傷，修車費用都可能讓人吃不消。基於三個理由，凸顯車體險的重要，包括一、不論責任歸屬，保險公司先給付修車費用給你。只要事故在車體險的保障範圍內（如車對車碰撞），不管肇事責任是在哪一方，都能由保險公司協助處理估價、協商、理賠，幫你負擔維修費用、縮短等待時間，盡快恢復正常生活。

二、對方有肇責卻消極處理？保險公司提供對應保障。若事故肇責在對方，但對方態度消極、不願賠償，或是對方僅有強制險，根本無力賠償你的修車費，那麼保險公司可先行給付你的修車費，再依據保險法第53條行使代位求償權，向對方請求賠償，避免你陷入與對方反覆溝通的困擾，讓車主省心省力。

三、都市用車風險高，擦撞比你想的更常見。在都市環境中，道路狹窄、車流量大、停車格小，稍有不慎就可能發生擦撞。即使駕駛技術再好，也難完全避免風險，車體險正是對抗這類日常風險的實用保障。