汽車惡意破壞 理賠有眉角

近期社群平台瘋傳一起「霸團車」遭惡意破壞的事件，引發車主及民眾熱議。這類「霸團車」因長時間占用停車格、遮擋出入口或違規停放而遭人不滿，最終演變為砸車窗、噴漆等毀損行為。

針對這類非交通事故導致的車體損害，專家指出，不是所有車險都能理賠，投保前應審慎選擇保障內容，才能在遇上突發事件時有效降低損失。

所謂「霸團車」泛指長時間占用公共或私人停車空間、阻礙通行或影響鄰里生活秩序的車輛，有時更與不法團體、非法占地、違規改裝等負面標籤連結。此類車輛經常出現在社區、巷弄或熱門觀光地點，因為行為惹人不快，有時甚至激起民眾不滿，進而導致惡意破壞事件。不論出於報復、抗議或情緒宣洩，這種破壞行為皆涉及刑事責任，同時也給無辜車主帶來重大財損。

圖／經濟日報提供

哪些車險能理賠「惡意破壞」？根據保險業者說明，針對非車禍造成的車體毀損，如車窗被砸、車體被噴漆、輪胎被刺破等惡意行為，是否能獲得保險理賠，端看所投保的險種內容：

一、甲式車體損失保險（全險）：屬於保障範圍最完整的車體險，涵蓋交通事故與非交通事故造成的車損。例如：他人惡意破壞、天災、火災等都在理賠範圍之內。理賠時需提供報案紀錄、現場照片及保險公司查勘結果，經確認後即可啟動理賠程序。車主若經常將車輛停放於戶外或公共空間，建議優先考慮投保甲式車體損失保險。

據新安東京海上產險說明，甲式車體險又稱為「全險」，保障最為完整，包含車主因自撞、被撞、火災、自燃、天災、遭竊、甚至遭惡意破壞等情況均可理賠，部分保單還能涵蓋玻璃破裂與零件失竊等項目。若車主所遭遇的是「車輛靜止中被刮傷或砸毀」，就屬甲式車體險的理賠範圍。適合對象包括新車、進口車或注重車況的高價車主。

以新安東京的「汽車全方位甲式車體損失保險」為例，除了標準保障外，還可加保「擋風玻璃單獨破損附加條款」、「遭惡意破壞附加條款」、「天災基本型附加條款」等，保障範圍更為完整。若加上「道路救援服務」，則可涵蓋突發事故後的緊急協助，提升整體保險效能。

二、乙式與丙式車體損失保險：這兩種保險保障內容較為有限。乙式車體險僅理賠因碰撞、翻覆等實質車禍造成的損壞，不含人為惡意破壞。丙式車體險需在第三人肇事且責任明確情況下才理賠，同樣排除惡意破壞情境。若車主僅投保乙式或丙式保單，則建議加保特定附加條款以提升保障。