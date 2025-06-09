「卡」購物節商機 祭高額回饋

年度最大電商盛事「618購物節」將至，為了搶攻龐大刷卡商機，各大銀行紛紛祭出高額優惠，其中，國泰蝦皮購物聯名卡6月消費最高享25%回饋；富邦momo卡購物節最高送15%mo幣，以滿足網購族購物需求，提高客戶用卡黏著度。

國泰世華銀長期經營網購主要電商，618網購節不僅有蝦皮購物聯名卡提供最高25%回饋、CUBE信用卡「玩數位」權益亦針對蝦皮購物、momo購物網、PChome 24h購物、酷澎及淘寶等電商提供最高3.3%小樹點回饋；同時也在屈臣氏及康是美推出618促刷活動，疊加CUBE信用卡「樂饗購」權益最高可享14%回饋。

北富銀全卡友於618檔期在PChome、蝦皮、雅虎、東森分期滿額，回饋率高達10%，富邦J卡指定電商滿額最高回饋10%，富邦momo卡於momo 618 購物節消費，分期登錄最高7%回饋，若搭配組隊、新戶加碼等活動，最高送15% mo幣。

玉山銀推出「玉山618超強年中慶」活動，6月18日持玉山信用卡於momo購物消費單筆分期滿額，贈3,500元刷卡金，若使用玉山Unicard筆筆還可加碼3% mo幣，最高可享6,225元回饋；6月18日至6月20日於蝦皮購物消費滿2,000元以上，領券享最高85折現折優惠；另外，8月31日前新戶持玉山U Bear信用卡網購、行動支付最高享10%現金回饋。

中信銀表示，618購物節當日刷中信卡於淘寶網、蝦皮購物或momo單筆消費滿額，成功登錄活動享限量刷卡金最高8.1%回饋。

台新銀表示，6月30日前於蝦皮、momo、酷澎、PChome、Yahoo、東森購物，6家指定網購刷台新信用卡，分期交易不限金額，限量登錄最高贈6%刷卡金；7月31日前@GoGo卡回饋翻倍，至Richart Life APP領取加碼優惠券，9大網購刷台新@GoGo卡一次付清，最高享6%台新Point回饋。