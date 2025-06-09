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金融業4月大賣債券逾2千億 資金轉向有兩大主因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
2025年4月金融三業合計減碼債券2,185億元，寫近一年半來單月最大減碼紀錄，減碼幅度更是同期台股的兩倍。路透
2025年4月金融三業合計減碼債券2,185億元，寫近一年半來單月最大減碼紀錄，減碼幅度更是同期台股的兩倍。路透

金融業退兵台股，也撤守債券市場。據金管會統計，2025年4月金融三業合計減碼債券2,185億元，寫近一年半來單月最大減碼紀錄，減碼幅度更是同期台股的兩倍，顯示市場對美債與美元資產的信心動搖，金融業全面轉向防守。

其中，銀行業砍債最猛烈，單月減碼高達1,441億元，是近八個月新高；壽險業也減碼469億元，券商補刀275億元，合計一舉回吐整個首季的加碼成果。

使累計前四月整體轉為淨減碼100億元，與去年同期大舉加碼逾7,000億元的榮景形成強烈對比。

市場認為，金融業大規模砍債有兩大主因：一，川普高關稅政策引爆美債殖利率劇烈震盪，金融業持債部位出現評價損失，加碼意願自然降溫，砍債以控制風險。

二，4月美元兌台幣單月重貶3.6%，海外債券部位折算回台幣後出現大幅縮水。

一家金控主管說，川普高關稅政策、美公債連遭降評，動搖了美元霸權地位，5月美國10年期公債殖利率再度彈升，價格應聲回跌，市場面臨新一輪壓力，金融業操作恐更趨保守。

據了解，5月以來，各銀行已主動調降美國公債持有水位，並就海外債做換券操作，調整存續期間，以分散風險並捕捉獲利機會。

據金管會統計，2025年4月底三大金融業持債總投資餘額降到31兆3,603億元，月減2.8%，若加上持股部位3兆2,032億元（均以市價計），金融業股債曝險額已達34.56兆元，資產配置動向備受關注。

美國 台股 分散風險

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