壽險業拚現金補匯損 4月大砍國內外股票加台債逾1500億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，3月金融三業全力加碼股債，但在4月則因為先有川普對等關稅、後有台幣強升3.6%，因而使金融三業的股債投資完全變調，其中，壽險業更因為力拚現金和獲利來補匯損，4月大砍國內外股票，還有台債部位，合計砍了逾1500億。金融圈高層指出，相較於4月，壽險業者在5月賣台股來救獲利的動作更為積極。

而另一方面由於川普對等關稅衝擊連帶使美債面臨信心危機而使殖利率飆高，壽險業在面臨現金及獲利壓力之下，仍不忘伺機進場，大買895億等值台幣以美債為主的海外債券。

此外，根據金管會最新統計，銀行業2、3月積極加碼股債，但到了4月卻豬羊變色，在4月大舉減碼債券和股票，其中由於川普對等關稅衝擊而使銀行更不具投資台股信心，不等除權息旺季到來，銀行4月就先減碼台股294億。而在債券統計上，若以新台幣來計算買債成本，則銀行的債券部位，在4月餘額9兆5673億元，更較3月大減1441億，也創下近一年來最大的減幅。對此銀行高層指出，該減幅主要和美債前景不明，因此債券到期之後並未繼續投資，反而轉作SWAP或其他放款用途有關。對於國銀債券部位的統計，金管會對於持債成本的統計，是以購買當時的匯率來計算，因此，在不同月份進行比較時，不會有匯率因素的干擾。

對於壽險業的股債投資，業界高層指出，業者現在「蠟燭兩頭燒」，又要挽救匯損所衝擊的獲利，另一方面保單解約壓力又死灰復燃，據保發中心統計，4月保險給付金額衝高至2520.95億，比起2月僅1876.19億大增近650億，保單解約是其中非常重要的影響，例如，業者大賣台股及台債，前者是急於實現投資獲利來補匯損美化帳面，後者一方面逢高賣出，另一方面則是為了因應保單解約所需付給保戶的現金流。

若根據金管會的統計數據推算，考量台股大盤指數4月下跌2.23%，扣掉股票下跌部分推算，壽險業應減碼台股326億，至於國外股票若考量到S&P500指數四月下跌0.76%，換算之後壽險業在4月應減碼海外股票302億。另一大引人矚目之處在於，壽險業在4月大舉出脫台債；壽險業四月台債帳面上減少884億，假設國內外債券部位有12%是台債，考慮到十年期以上台灣公債價格在四月上漲0.70%，有評價利益18億，因此，推算台債減碼902億，一方面也因應國內保單贖回的資金需求，另一方面也和因應台幣在4月升值造成的匯損衝擊獲利壓力，必須儘可能從股債投資部位設法實現獲利有關。

除了減碼上述投資，壽險唯一在4月大買的就是海外債券。倘若以4月美債價格平均下跌1.74%，以及匯價升值約3.6%來估算，壽險業全體在4月反而加碼海外債券895億。

業界高層指出，倘若以目前壽險保單最高宣告利率約在4.3%的水準來看，倘若加碼評等A-的海外公司債，其利率約在5.3%以上，倘若是許多壽險業者都青睞的BBB等級，也就是在投等債邊緣評等水準的公司債，利率更高達6.5%，固定收益的利差之大由此可見，這也使得壽險業者對加碼美債仍趨之若鶩。

在券商方面，據金管會最新統計顯示，券商也在4月大賣台股382.01億元，迄今全體券商的自營部持有台股的部位，已降至千億以下，4月底為901.24億元，台債部位則逢高減碼102.07億元，海外債券則減少173.06億，倘若扣除台幣升值3.6%的匯率因素，券商仍有減碼海外債券約百億元。