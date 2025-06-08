新台幣5月狂升 國銀：民眾日圓換匯量倍增

新台幣5月累計升值2.088元、狂升6.98%，寫36年的單月最大升幅，強勢台幣也讓日幣換匯爆量。玉山銀表示，5月單月的日圓結購量較去年同期有1倍的成長，國泰世華銀則表示，5月的日圓換匯量及金額平均成長約3倍。

根據央行最新統計，從2024年底以來主要貨幣對美元升貶幅，新台幣升值9.52%成為最強亞幣，日圓升值8.55%、韓元升值8.29%、人民幣升1.59%。

台灣人向來喜歡去日本旅遊，根據交通部觀光署今年第1季台灣民眾出國目的地資料統計，日本以161.59萬人次拿下冠軍，相對的民眾有換匯、刷卡的潛在大量需求，剛好5月新台幣升勢猛烈，台銀日圓現鈔賣出價更是驚見0.20，讓哈日族瘋搶匯。

現鈔部分，玉山銀告訴中央社記者，5月單月日圓平均匯率貶約7%，促使日圓的結購量較去年同期有1倍的成長。國泰世華銀也說，受到今年5月新台幣強升影響，銀行端的日圓換匯量及金額平均成長約3倍。

國泰世華進一步指出，換匯省錢的不二法門就是「隨時觀察外幣匯率走勢，並逢低買進」，而旗下的CUBE App即提供外幣歷史匯率走勢圖、平均換匯成本，以及匯率到價通知等個人化服務，讓用戶即時掌握匯率。

非現金部分，玉山銀透露，在玉山熊本熊卡的消費帶動及日本PayPay通路的加持下，截至今年5月，整體信用卡在日本簽帳消費金額超過60億元；今年前5月使用玉山Wallet在日本PayPay的消費金額也較去年同期成長超過2倍。

國泰世華銀指出，今年3月至4月推出的快閃權益「日本賞」，再次帶動旅日刷卡消費成長，活動期間日本實體消費金額較2024年同期有超過雙位數的成長。

玉山銀表示，5月迄今日圓匯價介於0.21元上下，新台幣強升帶動客戶開立外幣帳戶與申辦雙幣信用卡，許多客戶也早已於匯率相對低點大量買匯，隨暑假旅遊旺季將至，看好第3季的旅日消費表現。