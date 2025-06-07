美股能否登新高？看通膨、中美談判

美股六日收在二月來最高，就業數據舒緩對經濟衰退的疑慮。美國總統川普表示美中代表將在本周一會談，投資人也對美中貿易緊張關係緩和寄予厚望。除貿易談判的進展外，通膨在內的經濟數據將成為美股能否再次向歷史新高叩關的關鍵。

美股三大指數周五上漲均逾百分之一，標普五百指數站上六千點關卡。一周下來，標普五百指數和道瓊工業指數分別上漲百分之一點五和百分之一點二，那斯達克上漲百分之二點二。費城半導體指數周五上漲百分之○點五，周線上漲百分之五點九。

就業報告讓不少投資人鬆了一口氣，數據顯示，上月美國新增就業十三點九萬人，優於市場預期，外界原先擔心川普發動貿易戰會導致景氣下滑，迄今尚未出現。

就業數據公布後，川普再度施壓聯準會要求降息。如今，標普五百指數周五收盤距離二月歷史高點只差百分之二點三。

Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德說，「市場氣氛仍偏謹慎。雖然已自低點回升，但我認為投資人仍在等待更明確的方向」。

駿利亨德森投資公司經理人赫茲說，「接下來整個夏季公布的數據將格外關鍵」。

美國五月消費者物價指數（ＣＰＩ）報告十一日公布，將首度反映關稅調高的數據，這份報告也是聯準會十七至十八日會議前，最重要的經濟指標之一。據FactSet調查的經濟學家估計，若排除波動較大的食品與能源價格，五月核心ＣＰＩ年增率將從百分之二點八升至百分之二點九。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲說，「若通膨數據不如市場擔心的那麼火熱，反而趨緩，可能成為推升股市的動因」。

貿易談判仍是市場關注焦點，川普對多項關稅所設的九十天緩衝期，都將於七月八日到期。Crossmark Global Investments投資長杜爾提醒，「華府政策走向仍有不少變數」。