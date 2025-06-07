央行19日開理監事會 外界估本季利率不變

中央銀行十九日將召開第二季理監事會議，一般認為央行將維持政策利率不變，新台幣匯率及熱錢炒匯議題將是關注焦點。國泰投信董事長張錫指出，目前沒有通膨壓力，且利率水準偏低，未來一季利率水準將維持現狀；中央大學經濟系教授吳大任說，國際商品價格下滑，尤其是油價，通膨明顯降溫，本季維持利率不變機會較大，但下半年景氣下行風險加大，不排除降息可能。

歐洲央行日前再度降息一碼（○點二五個百分點），與關稅談判的不確定性有關，加上通膨率已降至百分之二以下，符合歐洲央行目標，因此採取降息決策。

美國聯準會利率決策會議訂在十九日，台灣央行的理監事會議在十九日，張錫認為，美國六月會議宣布降息機會不大，但九月降息的機會大，美國利率太高，但通膨控制得不錯，七月對等關稅大致底定後，九月降息有其必然性，市場多數預期九月及十二月共降二碼。

吳大任指出，以台灣的通膨狀況及經濟景氣來看，六月央行理監事會議將維持利率不變，但九月的理監事會議有降息可能。目前台灣經濟面臨很大的不確定性就是關稅，川普關稅政策將造成全球貿易量下降，全球經濟成長率也會下修，台灣目前出口受惠於關稅暫停期間的拉貨需求，但暫緩期只到七月，因此預期下半年景氣將面臨提前拉貨後的空虛。

主計總處最新預測指出，二○二五年上半年經濟成長率高達百分之五點三五，上半年表現極佳，但下半年成長率突然萎縮至百分之一，吳大任分析，「但這是很大的警訊」，代表台灣下半年的景氣會有很大的挑戰。

即使台灣當前的出口及外銷訂單都有好表現，下半年卻充滿高度不確定性。吳大任指出，一旦企業停止接單、投資，就代表會有很多員工無薪假或失業。如果家庭每月要繳房貸，失業後的還款能力堪慮，如果企業也因為沒有訂單而無法清償貸款，銀行面臨的違約風險不斷上升。

法人指出，五月英國、澳洲、中國大陸央行宣布降息，其餘主要央行皆維持利率水準不變，並重申謹慎降息的穩健作法。六月歐洲央行再度降息，因歐元反彈令物價壓力回落，提供了寬鬆空間；美、英、澳洲、大陸央行則持續觀察通膨與政策目標差距，降息可能落於八月或第三季後。