Fed本月降息機率低 投信看好中短天期債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

雖然川普認為美國聯準會（Fed）應該降息1個百分點，但法人普遍預期，Fed本月降息機率低，可能要到9月才會降息。由於高利率仍將持續較長的時間，資產管理公司看多中短天期債。

全球最大資產管理公司貝萊德指出，儘管最近美國經濟數據顯示，通膨壓力略微緩解，但關稅調升的完整影響尚未反映。此外，美國勞動市場依然緊俏，薪資上漲壓力持續，這兩項因素都可能導致通膨居高不下。在此情況下，Fed今年降息空間受限。貝萊德維持看好美國中短天期債、減碼美國長天期公債的立場，主要考量美國財政赤字將增加。

台灣人近年來偏愛長天期美國公債及公司債ETF。今年來，長債殖利率波動大，新台幣升值，造成投資人損失慘重。法人指出，逢低攤平不見得一定是最佳策略，建議投資人考量自己的風險承受度，做好資產配置，適度調整投資組合。

降息 美國聯準會

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