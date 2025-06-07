保誠人壽攜手特公盟打造兒童遊戲日 凱道化身大型遊戲場
保誠人壽致力於兒童保護議題，攜手「台灣還我特色公園行動聯盟」，共同響應聯合國將6月11日所訂定之「世界遊戲日」（International Day of Play），於總統府前凱達格蘭大道舉辦台灣首屆兒童遊戲日「盡情遊戲日：凱道無極限」。
活動將重要的城市街道轉化為兒童的自由遊戲場，邀請保誠人壽保戶、同仁和志工，以及民眾熱情參與，共同打造屬於台灣的兒童友善城市藍圖，本次活動吸引超過3000位親子參加，廣獲熱烈回響。
活動現場設有包括象徵台灣科技產業意象的「護國神山」冒險挑戰區、結合地理與文化認識的「台灣環島探索路線」，以及泡泡體驗、紙箱創作、街頭跑酷、走繩挑戰等多元類型的主題遊戲空間，不僅鼓勵孩童發揮創意與身體協調能力，更透過親子共遊的形式，強化家庭互動與世代間的情感連結。
保誠人壽同仁也組成志工團隊，規劃一系列闖關遊戲，幫助親子家庭建立重要的幸福教育與理財觀念。
保誠人壽自2020年起推動「i寶 保護兒童 誠就未來」倡議，結合倡議、學術調研、教材研發等，關注兒童在身心健康、情緒教育與數位素養等各層面發展，此次參與台灣首屆「兒童遊戲日」，具體回應聯合國永續發展目標（SDGs）中第3項「良好健康與福祉」及第11項「永續城市與社區」的核心價值。
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