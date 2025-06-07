美分析5月台幣急升三原因 這份報告…還楊金龍公道

美國財政部半年一度的匯率報告昨（6）日出爐，本次報告檢視期間為2024年全年，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟觀察名單續列入中國大陸、德國、新加坡、越南、日本、南韓及台灣，並新增瑞士及愛爾蘭；央行昨天回應，台灣因僅觸及美方三項檢視標準的前兩項，續列觀察名單，符合預期。

針對美國將台灣續列匯率觀察名單，是否影響關稅談判進展？政院人士表示，台美關稅談判目前持續進行中，政府會做好各種準備。

美國非農就業數據公布前，市場觀望氣氛濃厚，新台幣匯率昨日貶值0.9分，收在29.931元，總成交量為15.42億美元。展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率近期將跟隨國際盤波動，估計短期內位於29.8~30.1元區間整理。

受到5月初新台幣「暴力升值」影響，台北外匯市場發展基金會昨日公布，5月新台幣名目、實質有效匯率終結連四跌，雙雙彈升至近三年新高。

值得關注的是，美國財政部在匯率報告裡指出，5月初新台幣匯率快速且大幅升值有三項原因，一是適逢假日、流動性較差，二是台灣出口商拋匯，三是外資匯入資金，在美元供給增加下，新台幣匯率明顯升值。美國財政部在匯率報告裡的分析，證明央行總裁楊金龍先前所說「美國財政部並未施壓、要求新台幣升值」是實話。