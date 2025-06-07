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財務操作 金控2025年決勝點

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

今年來全球面臨美國對等關稅、美債與美元走弱等衝擊，及各主要市場潛在通膨或通縮等問題，使得經濟前景充滿變數，對金控2025年獲利表現造成壓力，在今年罕見股債匯均波動劇烈下，今年金控獲利決戰點恐仍繫於資本市場走勢與財務操作績效。

5月台幣匯率強升2元，市場預期有大型壽險子公司的金控5月獲利衝擊較大，多家壽險趕緊申請外匯價格變動準備金新制，以緩和匯損，銀行型金控雖然相對獲利波動較小與較無匯損問題，但資本市場行情牽動銀行財富管理業務相關手續費收益，而美元走勢與近幾年銀行大賺的FX SWAP換匯交易收益攸關，以及股債投資評價損益，導致銀行型金控累計獲利較去年成長的家數，也同樣變少。

法人分析，川普關稅議題暫趨和緩，使得全球股市反彈，但未來變數仍大，雖然金控業本身沒有關稅問題，但是銀行放款對象營運會受關稅影響，更重要是資本市場動盪對獲利影響更大，因此各金控今年如何應對多變的資本市場，適時調整操作策略，將是投資人觀察其今年獲利乃至明年股利發放的關鍵。

關稅 資本市場 台幣匯率

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