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兆豐金犀利 2025年前五月賺133億 永豐金、第一金雙雙突破百億元

經濟日報／ 記者夏淑賢任珮云林勁傑／台北報導
兆豐金控。 圖/兆豐金控提供
兆豐金控。 圖/兆豐金控提供

六家上市金控昨（6）日公布5月獲利，台幣匯率單月強升近7%，但資本市場經歷4月川普關稅戰震撼後，5月走勢回穩，四家金控5月單月獲利較前月回升或持平，其中兆豐金控（2886）5月獲利月增最多，累計每股稅後純益（EPS）0.9元暫居第一。

另外，永豐金、第一金累計獲利雙登百億元，玉山金則是累計前五月獲利續創同期新高，也是唯一前五月累計獲利維持成長的金控。

兆豐金5月稅後純益31.84億元，比前月激增約46%，且是連兩月走升，與多數金控3月、4月因股災、關稅戰逐月走低不同，累計前五月稅後純益133.65億元，較去年同期下滑幅度縮小至約21%，EPS為0.9元。

兆豐金指出，5月獲利續揚主因台股5月反彈逾千點，兆豐銀財務操作收益月增約8億元，及兆豐證券單月虧轉盈，推升單月獲利表現。不過，累計前五月銀行、證券仍處衰退，兆豐金也未能重返成長。

玉山金5月稅後純益28.5億元，月增13.5%，主因玉山銀行調整結構致存放利差擴大，息收成長，且玉山創投投資評價回升較上月轉虧為盈，玉山金前五月稅後純益141.5億元，創歷年同期最高，年增34.7%，EPS為0.88元。

永豐金5月稅後純益13.31億元，月減27.1%，累計稅後純益103.58億元，年減0.7%，EPS為0.82元。

永豐金表示，5月單月獲利下滑因認列未分配盈餘稅3.9億元影響，累計前五月以稅前盈餘看則是成長，永豐銀因5月金融交易收益減少，稅後純益14.47億元、月減21.4%，累計稅後純益94.92億元年增19.5% ，續創歷年同期新高，永豐金證券5月稅後純益2.53億元較前月大增，累計稅後純益14.61億元、年減34.3%。

第一金旗下第一金人壽5月匯損衝擊大，但第一金5月賺20億元與4月相去不遠僅微幅減少，累計前五月第一金稅後純益112.45億元，年減約1.7%，EPS為0.8元。

一銀5月獲利23.04億元，月增4.7%，獲利動能猶存，累計稅後純益112.85億元，年增4.7%。第一金人壽5月匯損擴大，單月虧損3.34億元，累計獲利由盈轉虧、稅後淨損0.79億元。

華南金5月稅後純益13.92億元，累計稅後純益83.5億元，EPS為0.61元。華南銀行5月稅後純益12.68億元，累計稅後純益81.16億元。國票金5月稅後賺進1.5億元、轉虧為盈，累計稅後純益3.5億元，年減近六成，EPS為0.1元。

玉山金 兆豐金控

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