倡議世界環境日 臺灣金控展開永續系列行動

6月5日世界環境日（World Environment Day），為全球最具代表性的環境倡議行動之一，每年吸引超過150個國家參與，喚起社會各界對氣候變遷、生物多樣性與永續發展的重視。臺灣金控集團於當日以「邁向淨零，共創永續」為核心，透過舉辦「碳中和授證儀式」、「集團淨零共識營」與「邀請客戶共賞生態電影」等一系列活動，展現邁向淨零排放目標的承諾，與落實環境永續的具體作為。

5日上午，子公司臺灣銀行揭開集團淨零系列活動序幕，舉行「感應式信用卡通過ISO 14068-1碳中和查證」授證儀式，由全球領先的檢驗機構SGS台灣區副總裁鮑柏宇親自頒授證書，成為國內首家取得此項國際標準產品碳中和查證之金融機構，也是臺灣銀行繼2024年3月完成以信用卡通過PAS 2060碳中和標準後，再一次展現持續踐履淨零行動的執行力。

臺灣銀行預定今年第3季推出「綠行卡 Green Go Card」，選用通過全球森林管理委員會(FSC)認證的永續木材，兼具自然質感與環境友善，減少塑料使用並結合綠色消費、公益捐款與植樹行動三大主軸，傳達對環境的尊重與減碳的承諾。

臺灣金控接續舉辦「集團淨零共識營」，集團各公司首長齊聚一堂，宣布集團自願遵循科學基礎減碳目標倡議（Science Based Target Initiative, SBTi）之方法學，已完成設定減碳目標與策略，規劃在2030年達到自身營運(範疇一及二)碳排放減量42%(以2023年為基準年)，長期於2050年與國家淨零目標齊步，並設定各項金融資產(範疇三類別15)的近程減碳目標，共同宣示集團邁向淨零排放願景。

為強化同仁淨零知能，臺灣金控每年舉辦ESG培訓課程，並提供報名費補助，鼓勵同仁報考永續發展基礎能力測驗，與遴派種子人員報考「永續金融證照」進階能力課程；今年規劃於6月及9月舉辦二期淨零共識營，探討「淨零挑戰與機會」、「如何淨零轉型」及「綠色金融」等淨零議題，以持續深化同仁綠色職能，提升議合客戶淨零轉型能力。

此外，臺灣銀行邀請集團客戶與夥伴約200人，一同觀賞生態紀錄片《守護我們的星球》，該影片由榮獲5座金鐘獎的製作人舒夢蘭執導，是台灣第一部跨越南北極、歷時15年拍攝的生態紀錄片，以台灣視角探討極地暖化與人類生存的未來，喚醒守護地球環境的力量。