新台幣量縮走貶...匯價續陷膠著 週線終止連9升

美國總統川普與中國國家主席習近平通電話，緩和市場對於美中貿易戰的擔憂，美元指數小升，新台幣今天隨主要亞幣走貶，收盤收29.931元，微貶0.9分，台北及元太外匯市場總成交金額15.42億美元。由於新台幣匯價陷入膠著，週線翻貶，終止連9升。

備受矚目的「川習通話」終於在5日登場，由於會談氣氛融洽，市場正面解讀，不過各國貿易談判尚無進展，且美國重要勞動數據即將出爐，投資人轉趨觀望，股匯震盪整理。

台股今天開低震盪走低，加權指數收在21660.66點，下跌13.77點。外資再度轉買為賣，今天賣超136.73億元。

新台幣兌美元今天以29.90元開出，交投區間仍窄，最高29.897元、最低29.939元。外匯交易員指出，台股小跌，無力支撐匯價，外資又偏向匯出，使得新台幣匯率震盪偏貶，不過出口商守在29.9元附近伺機進場，上方賣壓沉重，使得匯價繼續在29.9元價位卡關。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值0.2分，週線翻貶，終止連9升。

外匯交易員分析，美國公布的經濟數據略顯疲弱，市場降息預期升溫，本週五將公布5月非農就業報告，可進一步檢視美國勞動市場情況，據以判斷聯準會後續貨幣政策路徑，投資人轉為觀望，今天交投量能明顯縮水。

央行統計，美元指數今天小升0.05%，亞幣普遍走弱，人民幣小跌0.02%，新台幣貶值0.03%，日圓下跌0.39%。