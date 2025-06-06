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續創新高！玉山金前五月賺141億元、年增34% EPS 0.88元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金（2884）公布5月自結盈餘，單月稅後純益28.5億元，累計稅後盈餘141.5億元，創歷年同期獲利最高。圖／玉山金提供
玉山金（2884）公布5月自結盈餘，單月稅後純益28.5億元，累計稅後盈餘141.5億元，創歷年同期獲利最高。圖／玉山金提供

玉山金（2884）公布5月自結盈餘，單月稅後純益28.5億元，累計稅後盈餘141.5億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加34.73%，EPS為0.88元。

其中，主要子公司玉山銀行累計稅後純益142.5億元，較去年同期增加47.84%；玉山證券7.0億元；玉山創投-1.1億元。

截至5月底，玉山金控總資產達4.09兆元。玉山銀行存款餘額為3兆3,825億元、放款2兆3,829億元。

玉山銀行 玉山金控 營收

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