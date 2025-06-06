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永豐金前5月EPS達0.82元 旗下永豐銀前5月獲利再登峰

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金（2890）2025年5月自結單月稅後純益為13.31億元；累計1-5月稅後純益103.58億元。前5月EPS為0.82元。圖／聯合報系資料照片
永豐金（2890）2025年5月自結單月稅後純益為13.31億元；累計1-5月稅後純益103.58億元。前5月EPS為0.82元。圖／聯合報系資料照片

永豐金（2890）2025年5月自結單月稅後純益為13.31億元；累計1-5月稅後純益103.58億元。前5月EPS為0.82元。

永豐金控2025年5月自結較上月減少27.1%，年減30%，累計1-5月稅後純益103.58億元，年減0.74億元，減幅0.7%，EPS 0.82 元，年化ROE 12.28%。

金控5月稅後純益因認列未分配盈餘稅3.9億元，月減4.94 億元，減幅為27.1%，其中：

銀行子公司5月份稅後純益14.47億元(月減3.93億元，減幅為21.4%)，獲利減少主要係因金融交易收益月減所致。

證券子公司5月份稅後純益2.53億元(月增2.47億元，月增幅4116.7%)，主要受惠於5月台股日均量回溫，帶動手續費收入動能提升及承銷部位評價回升。

金控2025年1-5月累計稅前純益年成長5%，然由於今年未分配盈餘稅於5月認列（去年為6月），因此累計稅後純益103.58億元（年減0.74億元，減幅0.7%)。

1-5月累計銀行子公司稅後純益 94.92 億元(年增15.47億元，增幅19.5%)，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。 (個體利息淨收益年增28.9%、手續費淨收益年增23.9%，金融交易相關收益年減29.0%)。

1-5月累計證券子公司稅後淨利14.61億元(年減7.64億元，減幅34.3%)，主要是受到台股日均量相較於去年同期回落且行情波動劇烈，手續費淨收益與資本利得皆減少所致。

營收 永豐金控 EPS

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