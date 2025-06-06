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「群益愛閱讀偏鄉希望特映會」 攜手董事、客戶及供應商關注偏鄉教育

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益愛閱讀偏鄉希望特映會今日舉辦，群益金鼎證券董事長周秀真（右4）與李伸一獨董（左4）、劉敬村董事（左3）、蘇秋霞獨董（左2）、天下雜誌教育基金會執行長凌爾祥（右3）、客戶及供應商共同出席關注偏鄉教育。（群益金鼎證券/提供）
群益愛閱讀偏鄉希望特映會今日舉辦，群益金鼎證券董事長周秀真（右4）與李伸一獨董（左4）、劉敬村董事（左3）、蘇秋霞獨董（左2）、天下雜誌教育基金會執行長凌爾祥（右3）、客戶及供應商共同出席關注偏鄉教育。（群益金鼎證券/提供）

群益金鼎證券6日舉辦群益愛閱讀偏鄉希望特映會，邀請董事、客戶、供應商及志工夥伴共同觀賞天下雜誌《故事 開始的地方—希望閱讀》紀錄片，並由天下雜誌基金會代表進行專題座談，分享台灣偏鄉閱讀教育的現況與未來展望。會中一開始播放「群益愛閱讀」偏鄕兒童閱讀專案執行12年來的短片回顧，群益志工遍布全台的服務足跡，不僅展現群益長期投入偏鄉教育的成果，更希望藉此凝聚企業與社會各界的力量，共同為偏鄉學童的未來努力。

群益金鼎證券董事長周秀真表示：「感謝董事會、客戶及供應商夥伴長期對『群益愛閱讀』的支持。今日的參與見證企業力量如何實際改變偏鄉教育——從每一本書的捐贈、每一場城市之旅到志工們的每一次陪伴，都在累積改變的動能。」與會企業代表也紛紛表達對專案理念的認同，未來將持續關注偏鄉學童的閱讀發展。這場特映會不僅呈現群益的CSR成果，更彰顯企業生態圈對教育平權的集體重視，為偏鄉孩子點亮更多閱讀希望。

「群益愛閱讀」專案的構想始於2012年群益證與天下行動書屋的合作，並在2014年正式啟動獨立專案，融合群益證金融業的專長與特質，致力於提升偏鄉學童的閱讀能力與理財素養。透過三大核心行動：捐贈閱讀資源、舉辦城市之旅及志工陪讀活動，12年來已累積幫助超過4,000名學童，服務範圍從最初1個縣市擴展至全台13個縣市、16所小學。專案不僅提供理財與永續發展相關書籍，更透過台北101、故宮等城市參訪開拓學童視野，而群益志工長期進入校園的陪讀服務，更為孩子奠定財富創造的基礎觀念。

群益愛閱讀活動緊扣聯合國永續發展目標（SDGs），包括優質教育(SDG 4)透過捐贈書籍、志工陪讀與城市見學，直接縮減偏鄉教育資源落差，確保學童公平獲取知識與技能，強化「包容與公平的優質教育」目標。減少不平等(SDG 10)專案12年來深入全台13縣市偏鄉學校，針對經濟與地理弱勢學童提供長期支持，有效降低教育機會的城鄉差距。多元夥伴關係(SDG 17)結合企業資源、媒體影響力與供應鏈夥伴，彰顯永續目標需透過跨界合作實現。

群益金鼎證券期許透過「群益愛閱讀」計畫，拋磚引玉，喚起社會對偏鄉教育的關注，並與各界攜手，共同實踐永續發展目標，為下一代創造更美好的未來。

閱讀 群益 志工 偏鄉教育

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