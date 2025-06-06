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國票金5月轉虧為盈！獲利1.5億元 前五月EPS 0.1元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
國票金（2889）5月份自結稅後盈餘1億5,303萬元，較上月轉虧為盈，累計1至5月份稅後盈餘3億5,229萬元。圖／國票金提供
國票金（2889）5月份自結稅後盈餘1億5,303萬元，較上月轉虧為盈，累計1至5月份稅後盈餘3億5,229萬元。圖／國票金提供

國票金（2889）5月份自結稅後盈餘1億5,303萬元，較上月轉虧為盈，累計1至5月份稅後盈餘3億5,229萬元，較去年同期累計數減少5億1,146萬元，減幅59.21%，每股稅後盈餘0.10元，5月底每股淨值11.71元。

國票金說明，5月美中貿易談判達成協議，互降高額關稅，金融市況回穩，然後續發展仍具高度不確定性風險，壓抑企業投資與終端需求，同時台幣大幅升值，加上市場日均量與經紀業務市占率均較去年同期低，子公司國際票券及國票證券整體獲利較去年同期分別減少6.76%及110.63%，累計減幅已較4月收斂。

子公司國票創投因評價損失及處分損益減少及轉投資大陸國旺租賃因中美貿易戰，中國大陸景氣疲弱，增加壞帳提列，獲利衰退，整體獲利較去年同期減少172.18%。

國票金4月單月稅後虧損2億253萬元，主要是因4月美國宣布實施對等關稅，致全球金融市場出現明顯修正，台股亦受牽連，票券股權業務、證券自營及新金融商品業務皆出現損失。

營收 國票金 台股

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