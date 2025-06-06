國泰投信董總開課 攜手國立中央大學開設資產管理課程

人才是企業最大的投資！國泰投信作為國內資產管理龍頭業者，持續發揮企業影響力，2025年與國立中央大學共同打造「資產管理策略與應用」產學合作課程，由國泰投信董事長張錫、總經理張雍川帶領專業投資研究團隊走進課堂，舉辦模擬交易競賽，要引領學生從累積知識、實作經驗與職涯導引等多面向逐步實踐人才投資，將投資與人才培育相結合，實踐「人才複利論」。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰投信為國立中央大學設計資產管理課程，在課程設計上致力於跳脫傳統教學框架，對於投資流程策略與應用不只是知識傳授，更串連產業實務，橫跨投資研究、金融科技、ESG責任投資及職場軟實力等四大主題，強化新世代對金融實務的興趣與敏銳度。國泰投信相信，只要持續投入、耐心耕耘，今天勇於在教室裡提出觀點的學生，會是明天推動永續金融的中堅力量。

國泰投信這次在中央開設的課程充分展現深耕校園人才的決心，攤開授課名單大有驚喜，包括國泰投信董事長張錫、總經理張雍川、專業投研團隊經理人、永續辦公室主管及數位部門資深人員等都將親自出席授課，為同學們帶來千金難買的前線市場觀察與實務分享，也為未來的職涯奠定第一步紮實基礎。

張雍川說明，他認為學習不只停留在理論，這次的產學合作特別規劃了「模擬交易競賽」，透過模擬真實市場規劃策略操作，挑戰修課學生的策略眼光與實操能力。歷時多週後，表現優異的三組隊伍將獲頒國泰投信獎學金，鼓勵學生學以致用。不只如此，國泰投信更提供實習機會給表現亮眼的同學，讓課堂上的努力成為進入職場的快速通關門票。

身為中央傑出校友及企管所系友，張雍川表示，畢業數十載能夠重回母校，從課桌走上講台，是非常特別且有意義的事情。將自己多年來從行銷跨域到研究團隊，再到基金操盤經理人的經歷，傳授給在校學弟妹，他也鼓勵同學們在畢業前就應時時掌握產業脈動，才能更貼近市場需求，加強求職競爭力。國立中央大學企業管理學系主任曹壽民也表示，與國泰投信的合作，讓學生能直接向業界學習，強化實戰經驗，更在實際操作環節強化決策能力與投資思維，是不可多得的機會。

國泰投信秉持「人才複利論」策略，將持續深化與各大專院校的合作，結合企業永續發展精神與教育使命，把人才當作最關鍵的永續資產長期投資。期許能點燃學生的學習熱忱，成為金融產業轉型與前進的關鍵動力。