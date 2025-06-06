凱基證券「即時美股」全面升級 助投資人操作快狠準

全球市場近期波動加劇，為滿足投資人對即時資訊與靈活交易需求，凱基證券宣布，隨身e策略APP「即時美股」即日起全面升級，新增「選股工具」、「市場新聞資訊」、「熱門產業排行」及「自訂捷徑」四大功能，幫助客戶面對美股快速變化時，能快、狠、準地做出交易決策。

凱基證券表示，「即時美股」於今年2月導入Nasdaq即時報價，結合簡潔流暢的操作介面，推出後廣受客戶好評與熱烈迴響，迄今用戶數增長逾二倍。

本次升級從投資人的實際需求出發，精進交易功能設計，其中，「選股工具」為一大特色，可由市值、產業分類、基本面與技術指標等多元篩選方式，輕鬆建立屬於自己的投資邏輯與策略，在變化快速的市場中從容應對，提升選股與交易的節奏與精準度。

此外，「即時美股」聚焦資訊整合與操作效率，導入「市場新聞資訊」，讓投資人可於APP內閱讀全球總經、美股動態及個股消息，點擊新聞中的個股代碼即可直接查詢行情與查看庫存相關新聞資訊，實現從資訊掌握到操作執行的無縫接軌。

「熱門產業排行」則依美股主要產業每日漲跌與成交動能進行排序，幫助投資人快速聚焦盤面強勢族群；而「自訂捷徑」功能可自由調整首頁模組排列，讓美股投資操作流程更符合個人使用習慣，查詢與下單更順手。

即日起，投資人可透過凱基證券「隨身e策略」APP進入「即時美股」，立即體驗全新升級的美股交易。

凱基證券也將規劃新增更多功能，包括主動推播、財報追蹤與個股深度資料等，打造完整美股交易生態圈，並推出「跨國買 選凱基」活動，為美股新開戶客戶提供手續費驚喜價且無低消門檻，符合指定條件，再享台股手續費回饋價。