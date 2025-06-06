關稅戰+台幣升值 4月國銀存款減少、放款走弱

金管會昨天公布國銀存、放款最新統計，其中國銀四月放款增量僅三二八億元，年增率百分之八點四五，分別是廿二個月、及十個月新低，顯示成長動能疲弱。此外，周轉金較三月減少五四三億元，原因除了台幣升值產生的換算落差之外，企業更趁台幣升值，大舉提前清償美元借款，為重要因素。

統計結果也顯示，國銀四月底存款餘額五十九兆九一六二億元，月減二九五億元。金管會銀行局副局長王允中指出，除了台幣升值的換算使外匯存款減少之外，關稅戰造成企業提前拉貨、並支付貨款，是主要原因。

金管會統計，三月的放款量月增四七二一億元，四月卻大幅縮水至增加三二八億元，周轉金放款減少是最主要的原因。四月底周轉金放款餘額降到廿二兆一二九二億元，月減五四三億元是暌違九個月來，首見衰退；企業投資也降到九四一八億元，月增四十一億元也是近半年來最低增額。

王允中解讀，周轉金放款減少原因主要有三，一來是公營及民營事業三月底因應季底作帳，因此減少資金調度，二來是國內外企業大額還款增加，第三則是台幣匯率升值產生幣別換算的落差，因而減少。

對於企業投資較上月減少，王允中說，一來是因為對等關稅效應使企業趨觀望，另一原因在於企業考量利率因素，這兩大因素使投資減少。

銀行主管坦言，四月匯損吞噬了海外放款成長動能，五月台幣升幅擴大，恐壓抑放款成長空間，加上關稅不確定造成供應鏈拉貨混亂，尤其是下半年需密切注意企業庫存指標。若七月關稅政策明朗，企業調整庫存後，拉長中長線來看，台灣仍是受惠美中供應鏈移轉的區域。