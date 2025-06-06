央行買匯阻升…5月外匯存底增百億美元 歷年第五大

台幣兌美元匯率五月「暴力升值」，中央銀行買匯阻升，帶動我國外匯存底五月底攀升至五九二九點四八億美元，較上月底增加一○一點一六億美元，創下自二○二一年二月、四年多來的單月最大增額，也是歷年第五大紀錄。

國際美元下跌激勵台幣匯率跟隨主要亞幣翻漲，昨升值三分、收在廿九點九二二元，連兩升。匯銀主管說，出口商蜂擁拋匯，和政府基金與油款等美元買盤「對作」，總成交量擴大至廿一點二三億美元。估計短期內，台幣匯率仍將位於廿九點八至卅點二元區間波動。

央行外匯局局長蔡烱民表示，五月外匯存底增加主因有三，除外匯存底投資運用收益、主要貨幣匯率變動外，還有央行為維持匯場秩序進場調節。蔡烱民說，五月適逢外匯存底投資孳息入帳的大月，但央行為調節匯市而進場買匯的規模，甚至超越外匯存底的投資孳息。

央行統計，包含盈餘與股利匯出在內，外資五月淨匯入八十億美元。蔡烱民說，外資淨匯入，加上台幣升值預期心理，央行確實有讓市場增加一些價格的彈性、適度反映市場的預期，同時也數度公開澄清不實傳聞，並採取一系列外匯管理措施，讓市場預期心理慢慢消除；而央行為避免台幣匯率過度強勢，五月廿日以前確實進場買匯、抑制升勢，不過五月下旬以來，市場供需已恢復平衡。

蔡烱民表示，外資匯入，加上國內第一季出口表現不錯、股市氣勢旺，導致四月底、五月初，國內廠商產生強烈的升值預期心理。不過，外資每天在台股動輒買賣超數百億元，外資匯出入的影響還是比國內進出口廠商賣賣匯力道來得大，只是今年第一季台幣匯率趨貶，國內出口商出現惜售美元風氣，到了第二季因升值預期心理影響，才湧現了較大的拋匯潮。

蔡烱民說，央行並沒有像市場傳聞的「放手」，當時市場預期心理太強烈，因此給予市場較大的空間來增加價格彈性、消除預期心理，但目前不便說明央行調節的幅度。他也證實央行確實致電出口商，希望按照實際投資營運需求，盡量分散拋匯，這不是央行第一次這麼做。

蔡烱民以跨年晚會人潮疏散比喻說，擠在同一個出口一定塞得很嚴重，人流分散到不同出口，大家才可以快速離開，比較快回家。