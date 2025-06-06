出口商拋匯 台幣連二升

台幣兌美元匯率五月「暴力升值」，中央銀行買匯阻升，帶動我國外匯存底五月底攀升至五九二九點四八億美元，較上月底增加一○一點一六億美元，創下自二○二一年二月、四年多來的單月最大增額，也是歷年第五大紀錄。

2025-06-06 00:43