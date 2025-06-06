出口商拋匯 台幣連二升
美國就業數據表現疲軟，令市場對聯準會降息的預期升溫，導致國際美元下跌，激勵新台幣匯率跟隨主要亞幣翻漲，昨（5）日升值3分，收在29.922元，連兩升。
匯銀主管說，出口商蜂擁拋匯，和政府基金與油款等美元買盤「對作」，總成交量擴大至21.23億美元。
中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌0.32%，主要亞幣同步升值，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元勁揚0.63%、表現最為強勢；日圓匯率反彈0.52%、星元匯率升值0.33%；新台幣昨天升幅0.1%，僅領先人民幣匯率的0.08%。
匯銀主管透露，近期央行對出口商設有「不要集中掛單」的禁令，對於美元買盤則是抱持著不設限的態度，希望能有更多的美元買盤「援軍」進場，協助去化出口商賣壓，避免新台幣匯率升速過快。
匯銀主管指出，估計短期內，新台幣匯率仍將位於29.8元至30.2元區間波動。
央行資料顯示，今年以來，歐元兌美元累計升值9.6%，超越新台幣升幅9.55%，但新台幣匯率仍為「最強亞幣」。日圓、韓元今年以來累計升值8.98%、8.29%，星元與人民幣匯率升幅分別為5.69%與1.61%。
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