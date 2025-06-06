快訊

國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填

今年首颱「蝴蝶」最快下周飛舞 粉專：若不幸侵台、雨量是關注重點

台幣強升效應 富邦壽用光外匯準備金

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

新台幣匯率「暴力升值」，讓壽險業蒙上巨額匯損陰霾。

富邦金控（2881）昨（5）日法說會，投資人關係部資深協理王家慧指出，根據最新外幣淨曝險部位試算，新台幣匯率每升值1角，對損益影響數約18億元。

5月新台幣匯率累計強升2.088元，升幅高達6.98%，逾36年以來單月最大升幅，富邦人壽雙管齊下，除5月底獲准適用外匯價格準備金新制，也額外增提外匯價格變動準備金100億元，但截至5月底，270億元的外匯價格變動準備金已用光。

富邦人壽原有外匯價格準備金約90億元，5月自願增提100億元，適用外匯準備金新制後增加80億元，餘額大約270億元，已全數用於充抵5月匯兌損失，公司也證實，5月底已經全數用完。

若新台幣匯率持續升值，富邦人壽將依外匯價格準備金規範，100%的提存與100%的沖抵機制繼續進行，也就是透過損益方式增提外匯價格準備金影響數。

在避險比例變化上，富邦人壽表示，去年底、今年3月底，大約都在七成上下波動，截至3月底為71%。

富邦人壽指出，第1季新台幣匯率貶值，貢獻匯兌利得，但4月起新台幣轉為升值趨勢，已大幅減降未避險美元部位，4月底約19% 。

新台幣 富邦人壽 台幣匯率

延伸閱讀

台幣急升衝擊股利發放？富邦金總座：金控配發股利目前無更動打算

富邦金法說會／股東安啦！總經理韓蔚廷：目前沒有更改股利政策的想法

壽險2025年前五月發債307億元

新台幣暴升壓垮壽險業 金管會數千億救命錢來了

相關新聞

央行買匯阻升…5月外匯存底增百億美元 歷年第五大

台幣兌美元匯率五月「暴力升值」，中央銀行買匯阻升，帶動我國外匯存底五月底攀升至五九二九點四八億美元，較上月底增加一○一點一六億美元，創下自二○二一年二月、四年多來的單月最大增額，也是歷年第五大紀錄。

關稅戰+台幣升值 4月國銀存款減少、放款走弱

金管會昨天公布國銀存、放款最新統計，其中國銀四月放款增量僅三二八億元，年增率百分之八點四五，分別是廿二個月、及十個月新低，顯示成長動能疲弱。此外，周轉金較三月減少五四三億元，原因除了台幣升值產生的換算落差之外，企業更趁台幣升值，大舉提前清償美元借款，為重要因素。

壽險業匯損危機 富邦金總座信心喊話：股利政策不更改

富邦金控昨（5）日舉行法說會，金管會主委彭金隆先前表示，新台幣大幅升值，壽險業會有大量匯損，請業者審慎思考配息政策；富邦...

國銀放款成長動能放緩 企業周轉資金需求減、匯損、投資縮手是主因

據金管會統計，2025年4月底國銀總放款餘額43.26兆餘元，月增額328億元，年增8.45%，各寫22個月、及十個月新...

金融科創園區2.0 招手新創

金管會昨（5）日宣布啟動「金融科技創新園區2.0」，將新創業者區分成初創期、成長期、成熟期三階段，依不同階段量身打造資源...

南山與工會簽業務運作協議書

南山人壽與台北市南山人壽企業工會基於長期合作、相互理解，秉持信任的基礎，經雙方審慎溝通與討論，對相關業務運作議題達成共識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。