台幣強升效應 富邦壽用光外匯準備金

新台幣匯率「暴力升值」，讓壽險業蒙上巨額匯損陰霾。

富邦金控（2881）昨（5）日法說會，投資人關係部資深協理王家慧指出，根據最新外幣淨曝險部位試算，新台幣匯率每升值1角，對損益影響數約18億元。

5月新台幣匯率累計強升2.088元，升幅高達6.98%，逾36年以來單月最大升幅，富邦人壽雙管齊下，除5月底獲准適用外匯價格準備金新制，也額外增提外匯價格變動準備金100億元，但截至5月底，270億元的外匯價格變動準備金已用光。

富邦人壽原有外匯價格準備金約90億元，5月自願增提100億元，適用外匯準備金新制後增加80億元，餘額大約270億元，已全數用於充抵5月匯兌損失，公司也證實，5月底已經全數用完。

若新台幣匯率持續升值，富邦人壽將依外匯價格準備金規範，100%的提存與100%的沖抵機制繼續進行，也就是透過損益方式增提外匯價格準備金影響數。

在避險比例變化上，富邦人壽表示，去年底、今年3月底，大約都在七成上下波動，截至3月底為71%。

富邦人壽指出，第1季新台幣匯率貶值，貢獻匯兌利得，但4月起新台幣轉為升值趨勢，已大幅減降未避險美元部位，4月底約19% 。