壽險業匯損危機 富邦金總座信心喊話：股利政策不更改

富邦金控（2881）昨（5）日舉行法說會，金管會主委彭金隆先前表示，新台幣大幅升值，壽險業會有大量匯損，請業者審慎思考配息政策；富邦金總經理韓蔚廷昨天信心喊話，富邦人壽要上繳多少股利給金控，主管機關正在審核中，不過目前沒有更改金控股利政策的規畫與想法。

富邦金公布首季稅後純益410.6億元，年增35%，每股稅後純益（EPS）3元，為金控獲利王。富邦金董事會上個月通過擬配發普通股每股現金股利4.25元、股票股利0.25元，韓蔚廷強調，目前沒有更改金控股利政策的想法。

富邦金法說會重點

展望6月與今年下半年景氣，富邦金首席經濟學家羅瑋分析，美國經貿政策發展與演變為關鍵，因各國態度不一，有些國家積極、希望儘早和美國達成協議，減輕對等關稅壓力，也有國家抱持觀望態度，認為美國司法體系可能對川普政策造成牽制，各國態度不同，會讓未來發展出現分歧，全球景氣也會趨緩。

另外，今年上半年為規避關稅，出口商大量提早出貨，若下半年貿易談判沒有具體結果，很多出口為主的國家可能面臨訂單大幅減少的壓力。

對於富邦金如何因應，韓蔚廷回應，面對高度不確定環境，且各國間相互影響很難預測，若沒有把握就只能先降低曝險，其次是高度關注市場並彈性因應，隨時要做短期調整也能迅速行動，目前實在無法預測下半年會如何變化或變化有多大。

展望台灣經濟前景，羅瑋表示，下半年若能順利達成協議，被加增的關稅稅率落於可接受範圍，台灣經濟仍然會有相當不錯表現，只是和去年非常亮眼情況相較會稍微下滑。此外，其他國家與美國若無法達成協議，也會對台灣經濟造成影響，如同主計總處所說，美國貿易政策對今年台灣經濟成長影響約0.5到1.5個百分點。

法人關注未來併購方向，韓蔚廷回應，目前沒什麼改變，國內保險業將於明年接軌IFRS 17與TW-ICS（新一代清償能力制度），為拚接軌，併購壽險業不是優先選項，至於銀行、證券或其他金融產業領域，只要能擴大營運規模與創造股東權益，富邦金都會審慎評估。