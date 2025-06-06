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金融科創園區2.0 招手新創

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（5）日宣布啟動「金融科技創新園區2.0」，將新創業者區分成初創期、成長期、成熟期三階段，依不同階段量身打造資源與輔導機制，盼每年新增至少十家新創團隊進駐，整合創投與資本市場資源，打造從創業到上市的完整金融科技生態鏈。

金管會是在2018年成立「金融科技創新園區1.0」，到今年5月底累計招募186家新創團隊進駐，但過往提供資源較為通用，未明確依團隊發展階段設計輔導路徑。

昨宣布啟動的「2.0方案」則是針對不同階段團隊設計專屬資源配置。創新處長胡則華說，預期將帶動兩大效益，一是市場效益，可吸引更多具潛力、尤其較成熟的科技新創團隊進駐。

金融科技 金管會

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