國泰世華迎扎根越南20周年

國泰世華銀行今年迎來扎根越南20周年，在4月22日世界地球日當天，國泰世華胡志明市分行以集團精神「共創更好（Better Together）」為20周年慶主題，於越南舉辦「ESG：永續發展的挑戰與實踐」研討會，展現對永續發展和創新的堅定承諾，共同探討全球及越南當地的ESG趨勢及挑戰，也共享國泰世華在越南與企業客戶們共同努力的永續成果。

國泰世華作為亞洲領先的金融機構之一，積極擔任企業轉型永續發展的關鍵夥伴。早在2015年，國泰世華即成為台灣首家採納《赤道原則》的銀行，確保各項融資專案符合國際環境和社會風險管理標準，奠定協助企業落實永續發展的基礎。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚在研討會上強調，國泰世華銀行旨在透過提供全球和在地趨勢、法規發展和實務執行方法等專業資訊，協助客戶應對不斷變化的ESG格局。越南經濟的快速成長在永續發展方面帶來了機會和挑戰，而企業、金融機構和政策制定者之間的合作是推動有意義改變的關鍵。

資誠越南審計服務暨ESG主管合夥人阮煌南在論壇中表示，許多越南中小企業（SMEs）在ESG方面面臨的挑戰，大約39%的企業從未聽說過ESG，超過60%的企業不了解相關法規。主要的障礙包括財務限制、缺乏明確的法律指導以及有限的ESG執行能力。阮煌南建議越南企業投資於內部ESG培訓、開發可靠的報告數據系統、積極尋求綠色金融夥伴，並與產業協會交流以學習最佳實踐典範。

儘管面臨挑戰，越南的ESG實施已展現令人鼓舞的進展。在政策層面，越南政府已頒布2021至2030年綠色成長策略。本次論壇也邀請來自ESG執行和認證領域領先的企業代表分享他們在永續治理的舉措，如IDICO工業園區如何在重工業中引入更多永續治理的措施，包括在預建廠房安裝屋頂型太陽能系統和廢水再利用；並透過開發便利的社會住宅吸引優質勞工，優先考量人力資本的重要性。同時，施耐德電機以2050年淨零排放為目標，正積極開發潔淨技術，如潔淨電力和電網去碳化，以減少碳足跡。

秉持將越南視為「第二個家」的信念，國泰世華近年來持續採取重大措施，積極推動越南的ESG發展。例如，該分行與亞洲開發銀行（ADB）合作，為越南寧順省最大的陸域風力發電專案提供融資，總投資額達1.07億美元。此外，國泰世華銀行胡志明市分行也推出資本融資的綠色貸款計畫，以支持越南企業開發永續、環保的專案。